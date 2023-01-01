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Bentley Flying Spur
2021
25 999 000 ₽
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Bentley Flying Spur 2021

25 999 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur

Характеристики

  • Марка Bentley
  • Модель Flying Spur
  • Поколение II
  • Модификация 6.0 AMT (635 л.с.) 4WD
  • Комплектация Individual
  • Год 2021
  • Пробег 17534 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Зеленый
  • Воблер 12
  • VIN 090421
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 5950 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 635 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Bentley Flying Spur

Автомобиль куплен у официального дилера
2 владельца
Кузов в заводском лакокрасочном покрытии

Преимущества:

- Бортовой компьютер
- Электропривод зеркал
- Активный усилитель руля
- Электроскладывание зеркал
- Регулировка руля по вылету
- Регулировка руля по высоте
- Климат-контроль многозонный
- Электростеклоподъемники задние
- Электростеклоподъемники передние
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Датчик света
- Камера кругового обзора
- Датчик дождя
- Светодиодные фары
- Автоматический корректор фар
- Система адаптивного освещения
- Электрообогрев боковых зеркал
- Система управления дальним светом
- Кожа (Материал салона)
- Обогрев рулевого колеса
- Подогрев передних сидений
- Передний центральный подлокотник
- Электрорегулировка передних сидений с памятью
- Регулировка передних сидений по высоте
- USB
- AUX
- CarPlay
- Bluetooth
- Розетка 12V
- Android Auto
- Навигационная система
- Премиальная аудиосистема
- Диски 21
- Иммобилайзер
- Центральный замок
- Система стабилизации (ESP)
- Подушки безопасности боковые
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система (ASR)
- Подушки безопасности оконные (шторки)
- Система помощи при торможении (BAS, EBD)
- Пневмоподвеска
- Активная подвеска

090421

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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