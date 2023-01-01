Bentley Flying Spur
Автомобиль куплен у официального дилера
2 владельца
Кузов в заводском лакокрасочном покрытии
Преимущества:
- Бортовой компьютер
- Электропривод зеркал
- Активный усилитель руля
- Электроскладывание зеркал
- Регулировка руля по вылету
- Регулировка руля по высоте
- Климат-контроль многозонный
- Электростеклоподъемники задние
- Электростеклоподъемники передние
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Датчик света
- Камера кругового обзора
- Датчик дождя
- Светодиодные фары
- Автоматический корректор фар
- Система адаптивного освещения
- Электрообогрев боковых зеркал
- Система управления дальним светом
- Кожа (Материал салона)
- Обогрев рулевого колеса
- Подогрев передних сидений
- Передний центральный подлокотник
- Электрорегулировка передних сидений с памятью
- Регулировка передних сидений по высоте
- USB
- AUX
- CarPlay
- Bluetooth
- Розетка 12V
- Android Auto
- Навигационная система
- Премиальная аудиосистема
- Диски 21
- Иммобилайзер
- Центральный замок
- Система стабилизации (ESP)
- Подушки безопасности боковые
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система (ASR)
- Подушки безопасности оконные (шторки)
- Система помощи при торможении (BAS, EBD)
- Пневмоподвеска
- Активная подвеска
090421