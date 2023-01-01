BMW 1 серии

Представляем вам автомобиль BMW 1 серии, модификация 118d 2.0d AT, год выпуска 2020. Это третье поколение (F40) этой модели, которая уже завоевала популярность среди автолюбителей.

Автомобиль имеет пробег 106599 км, что говорит о его надежности и долговечности. Кузов хэтчбек обеспечивает удобство и практичность в использовании, а черный цвет придает ему элегантность и стиль.

Оснащенный дизельным двигателем объемом 1995 см3, данный автомобиль обладает мощностью 150 л.с., что позволяет ему развивать высокую скорость и обеспечивать динамичность движения. Автоматическая коробка передач облегчает управление и делает поездку комфортной.

Передний привод гарантирует хорошую управляемость и устойчивость на дороге, а левый руль обеспечивает удобство при вождении.

BMW 1 серии 118d 2.0d AT - это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, комфорт и стиль. Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв уже сегодня!

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