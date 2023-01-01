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BMW 1 серии
2015
1 599 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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BMW 1 серии 2015

1 599 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 1 серии
  • Поколение II (F20/F21) Рестайлинг
  • Модификация 116d 1.5d AT (116 л.с.)
  • Год 2015
  • Пробег 151683 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN B91430
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1496 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 116 л.с.
  • Воблер 060

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 1 серии

Мы рады представить вам уникальную возможность приобрести автомобиль BMW 1 серии, 2015 года выпуска. Этот автомобиль является воплощением немецкого качества и роскоши, и мы уверены, что он превзойдет все ваши ожидания.

BMW 1 серии, 2015 обладает прекрасными характеристиками и элегантным дизайном, которые делают его идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и стиль на дороге. С его динамичным двигателем объемом 1.5 литра и мощностью 116 лошадиных сил, этот автомобиль обеспечивает плавное и мощное ускорение, придавая вам полный контроль над каждой поездкой.

Пробег данного автомобиля составляет 151683 километра, что является доказательством его надежности и долговечности. Важно отметить, что автомобиль был ввезен в РФ в 2022 году, что гарантирует его соответствие всем требованиям и стандартам нашей страны.

Этот BMW 1 серии, 2015 года выпуска имеет электронный ПТС и является первым собственником. Это означает, что вы получаете автомобиль с безупречной историей эксплуатации, а также все необходимые документы для безопасной и юридически чистой сделки.

Особое внимание следует уделить заводскому лакокрасочному покрытию этого автомобиля. Оно обеспечивает превосходную защиту от внешних воздействий и сохраняет исходный блеск на протяжении многих лет. Вы можете быть уверены, что ваш автомобиль всегда будет выглядеть идеально.

Не упустите возможность стать обладателем автомобиля BMW 1 серии, 2015 года выпуска. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда готова помочь вам с выбором и ответить на все ваши вопросы. Вы заслуживаете только самое лучшее!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

Мы ждем вас с нетерпением!

idB91430

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