BMW 1 серии

Мы рады представить вам уникальную возможность приобрести автомобиль BMW 1 серии, 2015 года выпуска. Этот автомобиль является воплощением немецкого качества и роскоши, и мы уверены, что он превзойдет все ваши ожидания.

BMW 1 серии, 2015 обладает прекрасными характеристиками и элегантным дизайном, которые делают его идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и стиль на дороге. С его динамичным двигателем объемом 1.5 литра и мощностью 116 лошадиных сил, этот автомобиль обеспечивает плавное и мощное ускорение, придавая вам полный контроль над каждой поездкой.

Пробег данного автомобиля составляет 151683 километра, что является доказательством его надежности и долговечности. Важно отметить, что автомобиль был ввезен в РФ в 2022 году, что гарантирует его соответствие всем требованиям и стандартам нашей страны.

Этот BMW 1 серии, 2015 года выпуска имеет электронный ПТС и является первым собственником. Это означает, что вы получаете автомобиль с безупречной историей эксплуатации, а также все необходимые документы для безопасной и юридически чистой сделки.

Особое внимание следует уделить заводскому лакокрасочному покрытию этого автомобиля. Оно обеспечивает превосходную защиту от внешних воздействий и сохраняет исходный блеск на протяжении многих лет. Вы можете быть уверены, что ваш автомобиль всегда будет выглядеть идеально.

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