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BMW 1 серии
2019
2 890 000 ₽
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BMW 1 серии 2019

2 890 000 ₽
Возможна доставка
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии
BMW 1 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 1 серии
  • Поколение III (F40)
  • Модификация 118d 2.0d MT (150 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 192801 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Красный
  • Воблер 117
  • VIN F00673
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1995 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 1 серии

Преимущества: - Электронный ПТС - 1 владелец - Заводское лакокрасочное покрытие кузова - M-пакет - Аудиосистема Harman/Kardon - Навигация
- Камера заднего вида - Диодная головная оптика - 2-зонный климат-контроль - Чёрный потолок - Цифровая приборная панель - Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя - Контроль слепых зон - Система следования по полосе движения - Датчики дождя и света - Система активной помощи при парковке - Круиз-контроль - Передние и задние датчики парковки - Обогрев передних сидений - Электропривод и обогрев зеркал

F00673

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
Отдел продаж: +7 861 205 28 89
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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