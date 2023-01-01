BMW 1 серии

Преимущества: - Электронный ПТС - 1 владелец - Заводское лакокрасочное покрытие кузова - M-пакет - Аудиосистема Harman/Kardon - Навигация

- Камера заднего вида - Диодная головная оптика - 2-зонный климат-контроль - Чёрный потолок - Цифровая приборная панель - Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя - Контроль слепых зон - Система следования по полосе движения - Датчики дождя и света - Система активной помощи при парковке - Круиз-контроль - Передние и задние датчики парковки - Обогрев передних сидений - Электропривод и обогрев зеркал

F00673