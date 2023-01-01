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BMW 2 серии
2021
4 250 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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BMW 2 серии 2021

4 250 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Рассчитать обмен
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
BMW 2 серии
BMW 2 серии
BMW 2 серии
BMW 2 серии
BMW 2 серии
BMW 2 серии
BMW 2 серии
BMW 2 серии
BMW 2 серии
BMW 2 серии
BMW 2 серии
BMW 2 серии
BMW 2 серии
BMW 2 серии
BMW 2 серии
BMW 2 серии
BMW 2 серии
BMW 2 серии
BMW 2 серии
BMW 2 серии
BMW 2 серии
BMW 2 серии
BMW 2 серии
BMW 2 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 2 серии
  • Поколение F44
  • Модификация M235i xDrive 2.0 AT (306 л.с.) 4WD
  • Комплектация M235i xDrive
  • Год 2021
  • Пробег 18144 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN J45176
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 306 л.с.
  • Воблер 159

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 2 серии

Вы ищете идеальный автомобиль, который сочетает в себе непревзойденное качество, стиль и производительность. Сегодня мы хотим представить Вам BMW 2 серии, год выпуска 2021. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера в 2021 году и имеет электронный ПТС. Он находится на гарантии завода изготовителя и имеет только одного собственника.

BMW 2 серии 2021 - это автомобиль, который действительно привлекает к себе внимание. Он имеет заводское лакокрасочное покрытие, что гарантирует сохранение первоначального внешнего вида машины. Кроме того, этот автомобиль оснащен светодиодными фарами, которые обеспечивают максимальную видимость на дороге.

В салоне установлены стильные и комфортные кожаные сидения оранжевого цвета, которые создают атмосферу роскоши и комфорта. Кроме того, автомобиль оснащен климатом 2-зонным, датчиками дождя и света, навигационной системой и прочими новейшими технологиями.

Если Вы ищете автомобиль, который обеспечивает безопасность на дороге, BMW 2 серии 2021 - идеальный выбор. Он оснащен системой курсовой устойчивости и камерой заднего вида, а также обладает всеми необходимыми функциями, такими как круиз-контроль, подогрев руля, и система доступа без ключа.

Этот автомобиль снабжен премиальной аудиосистемой Harman Kardon, а проекционный дисплей сделает поездки еще более комфортными для пассажиров. Так же установлена сигнализация Star Line (работает через приложение), и кастомная выхлопная система из нержавеющей стали.

Убедитесь сами, что BMW 2 серии 2021 - это то, что Вы искали в автомобиле. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш представитель всегда готов помочь Вам в выборе и ответить на все Ваши вопросы.

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Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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