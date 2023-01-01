BMW 2 серии

Вы ищете идеальный автомобиль, который сочетает в себе непревзойденное качество, стиль и производительность. Сегодня мы хотим представить Вам BMW 2 серии, год выпуска 2021. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера в 2021 году и имеет электронный ПТС. Он находится на гарантии завода изготовителя и имеет только одного собственника.

BMW 2 серии 2021 - это автомобиль, который действительно привлекает к себе внимание. Он имеет заводское лакокрасочное покрытие, что гарантирует сохранение первоначального внешнего вида машины. Кроме того, этот автомобиль оснащен светодиодными фарами, которые обеспечивают максимальную видимость на дороге.

В салоне установлены стильные и комфортные кожаные сидения оранжевого цвета, которые создают атмосферу роскоши и комфорта. Кроме того, автомобиль оснащен климатом 2-зонным, датчиками дождя и света, навигационной системой и прочими новейшими технологиями.

Если Вы ищете автомобиль, который обеспечивает безопасность на дороге, BMW 2 серии 2021 - идеальный выбор. Он оснащен системой курсовой устойчивости и камерой заднего вида, а также обладает всеми необходимыми функциями, такими как круиз-контроль, подогрев руля, и система доступа без ключа.

Этот автомобиль снабжен премиальной аудиосистемой Harman Kardon, а проекционный дисплей сделает поездки еще более комфортными для пассажиров. Так же установлена сигнализация Star Line (работает через приложение), и кастомная выхлопная система из нержавеющей стали.

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