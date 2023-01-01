BMW 2 серии Active Tourer

Преимущества:

- Автомобиль ввезен из Японии в 2023 году.

- Электронный ПТС. Без регистрационных действий.

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона

- Навигационная система

- Камера заднего вида

- Раздельный климат контроль

- Система курсовой стабилизации

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Датчики света и дождя

- Задние датчики парковки

- Электростеклоподъемники (все)

- Электропривод боковых зеркал с функцией складывания

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