BMW 2 серии Active Tourer
Преимущества:
- Автомобиль ввезен из Японии в 2023 году.
- Электронный ПТС. Без регистрационных действий.
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона
- Навигационная система
- Камера заднего вида
- Раздельный климат контроль
- Система курсовой стабилизации
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Датчики света и дождя
- Задние датчики парковки
- Электростеклоподъемники (все)
- Электропривод боковых зеркал с функцией складывания
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