BMW 2 серии Active Tourer
АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ.
Осмотр автомобиля предоставляется по запросу.
Преимущества:
- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона
- Навигационная система
- Камера заднего вида
- Раздельный климат контроль
- Система курсовой стабилизации
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Датчики света и дождя
- Задние датчики парковки
- Электростеклоподъемники (все)
- Электропривод боковых зеркал с функцией складывания
Дополнительно установлено: тонировка задних стекол
459284