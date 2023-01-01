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BMW 2 серии Active Tourer
2015
1 659 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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BMW 2 серии Active Tourer 2015

1 659 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
BMW 2 серии Active Tourer
BMW 2 серии Active Tourer
BMW 2 серии Active Tourer
BMW 2 серии Active Tourer
BMW 2 серии Active Tourer
BMW 2 серии Active Tourer
BMW 2 серии Active Tourer
BMW 2 серии Active Tourer
BMW 2 серии Active Tourer
BMW 2 серии Active Tourer
BMW 2 серии Active Tourer
BMW 2 серии Active Tourer
BMW 2 серии Active Tourer
BMW 2 серии Active Tourer
BMW 2 серии Active Tourer
BMW 2 серии Active Tourer
BMW 2 серии Active Tourer
BMW 2 серии Active Tourer
BMW 2 серии Active Tourer
BMW 2 серии Active Tourer
BMW 2 серии Active Tourer
BMW 2 серии Active Tourer
BMW 2 серии Active Tourer

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 2 серии Active Tourer
  • Поколение F45
  • Модификация 218i 1.5 AT (136 л.с.)
  • Комплектация 218i Advantage
  • Год 2015
  • Пробег 49302 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Синий
  • VIN 459284
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 1499 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 136 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 16
  • Навигационная система
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 2 серии Active Tourer

АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ.
Осмотр автомобиля предоставляется по запросу.

Преимущества:
- Мультимедийная система с функцией подключения смартфона
- Навигационная система
- Камера заднего вида
- Раздельный климат контроль
- Система курсовой стабилизации
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Датчики света и дождя
- Задние датчики парковки
- Электростеклоподъемники (все)
- Электропривод боковых зеркал с функцией складывания

Дополнительно установлено: тонировка задних стекол

459284

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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