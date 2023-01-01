Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
BMW 3 серии
2019
2 810 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

BMW 3 серии 2019

2 810 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 863 333 27 53
Купить онлайн
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 3 серии
  • Поколение VI (F3x) Рестайлинг
  • Модификация 320i 2.0 AT (184 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 67265 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Черный
  • VIN H49676
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.
  • Воблер 358

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

BMW 3 серии

Дорогие друзья!
Мы рады представить вам легендарный автомобиль BMW 320i F31, выпущенный в 2019 году и ввезенный в Россию в 2023 году. Этот автомобиль - настоящее произведение искусства и воплощение инженерной мысли, созданный для истинных ценителей уникальных автомобилей.

Кузов автомобиля BMW 320i F31 - Touring, который сочетает в себе комфорт и функциональность. Вы оцените дизайн кузова, его лаконичность и элегантность.

Комплектация автомобиля BMW 3 серии не оставит вас равнодушным. В автомобиле установлены спортивные сиденья, спортивное рулевое колесо с обогревом, раздельный климат-контроль, передний и задний парковочный ассистент, светодиодная оптика, датчики дождя и света, электропривод крышки багажника. Это обеспечит вам максимальный комфорт и безопасность во время вождения.

Автомобиль BMW 320i F31 обладает высокой технической оснащенностью. Мощность двигателя b48b20 составляет 184 л.с., а ускорение от 0 до 100 км/ч занимает всего 7,1 секунды. Этот автомобиль готов порадовать вас своей мощностью и быстродействием.

Стоит также отметить, что BMW 320i F31 имеет низкий расход топлива, что является огромным преимуществом в наш век экологических требований и высоких цен на топливо.

Если вы ищете автомобиль, который сочетает в себе стиль, инновации, мощь и комфорт, BMW 320i F31 - именно то, что вам нужно. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

Доверьтесь профессионализму нашей компании и приобретите себе автомобиль BMW 320i F31 уже сегодня!

idH49676

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили BMW

BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5

BMW X5
2020

8 590 000 ₽

BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8

BMW M8
2019

13 590 000 ₽

BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3

BMW X3
2018

3 590 000 ₽

BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии

BMW 1 серии
2011

799 000 ₽

BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии

BMW 5 серии
2013

2 150 000 ₽

BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии

BMW 5 серии
2020

4 179 000 ₽

BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии

BMW 5 серии
2017

2 790 000 ₽

BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии

BMW 5 серии
2018

4 759 700 ₽

BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии

BMW 5 серии
2013

1 500 000 ₽

BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6

BMW X6
2013

2 189 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа