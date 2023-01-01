BMW 3 серии

Дорогие друзья!

Мы рады представить вам легендарный автомобиль BMW 320i F31, выпущенный в 2019 году и ввезенный в Россию в 2023 году. Этот автомобиль - настоящее произведение искусства и воплощение инженерной мысли, созданный для истинных ценителей уникальных автомобилей.

Кузов автомобиля BMW 320i F31 - Touring, который сочетает в себе комфорт и функциональность. Вы оцените дизайн кузова, его лаконичность и элегантность.

Комплектация автомобиля BMW 3 серии не оставит вас равнодушным. В автомобиле установлены спортивные сиденья, спортивное рулевое колесо с обогревом, раздельный климат-контроль, передний и задний парковочный ассистент, светодиодная оптика, датчики дождя и света, электропривод крышки багажника. Это обеспечит вам максимальный комфорт и безопасность во время вождения.

Автомобиль BMW 320i F31 обладает высокой технической оснащенностью. Мощность двигателя b48b20 составляет 184 л.с., а ускорение от 0 до 100 км/ч занимает всего 7,1 секунды. Этот автомобиль готов порадовать вас своей мощностью и быстродействием.

Стоит также отметить, что BMW 320i F31 имеет низкий расход топлива, что является огромным преимуществом в наш век экологических требований и высоких цен на топливо.

Если вы ищете автомобиль, который сочетает в себе стиль, инновации, мощь и комфорт, BMW 320i F31 - именно то, что вам нужно. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

Доверьтесь профессионализму нашей компании и приобретите себе автомобиль BMW 320i F31 уже сегодня!

idH49676