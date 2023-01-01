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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
BMW 3 серии
2019
2 470 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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BMW 3 серии 2019

2 470 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
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BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 3 серии
  • Поколение VI (F3x) Рестайлинг
  • Модификация 318d 2.0d AT (150 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 102436 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Черный
  • VIN H25770
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 170

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 3 серии

BMW 3 серии, 2019 - это прекрасный автомобиль для тех, кто ценит комфорт и стиль. Изящный дизайн и надежная конструкция сделают каждую поездку настоящим удовольствием. Кроме того, этот автомобиль идеально подойдет для повседневного использования.

Каждый элемент BMW 3 серии продуман до мелочей. Легкосплавные диски, иммобилайзер и обратная связь - это только некоторые из тех элементов, которые делают BMW 3 серии надежным и безопасным автомобилем.

Бортовой компьютер автомобиля содержит множество полезных функций, включая круиз-контроль и датчик света. Обогрев зеркал, датчик дождя и другие опции также доступны на BMW 3 серии. Поездки на этом автомобиле – это настоящее удовольствие.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по этому автомобилю. BMW 3 серии - это превосходный автомобиль, который станет идеальным выбором для многих современных автолюбителей. Если вы хотите приобрести автомобиль высокого качества, который обеспечит вам комфорт и безопасность на дороге, то этот автомобиль идеально подойдет для вас.

idH25770

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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