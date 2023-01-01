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BMW 3 серии
2019
3 654 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW 3 серии 2019

3 654 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 35 93
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BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 3 серии
  • Поколение VII (G2x)
  • Модификация 320d 2.0d AT (190 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 72414 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN H56767
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 3 серии

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Уважаемые покупатели,

Наша компания готова предложить Вам автомобиль BMW 3, 2019 года выпуска. Он был приобретен у официального дилера и регулярно обслуживался в дилерском сервисном центре, что гарантирует его отличное состояние.

Кузов данного автомобиля находится в заводском лакокрасочном покрытии, что подтверждает его надежность и долговечность. К тому же, крыша автомобиля защищена специальной пленкой черного цвета, что делает его еще более эффектным и привлекательным.

Несмотря на факт того, что у данного автомобиля по документам числятся два владельца (в связи с перевыпуском номеров), он всегда находился в одних руках и пребывал в надлежащем техническом состоянии, а сейчас готов к новым испытаниям на дорогах.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что Вы останетесь довольны своей покупкой и будете наслаждаться ездой на этом прекрасном автомобиле много лет вперед.

idH56767

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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