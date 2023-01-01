BMW 3 серии

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ

Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Уважаемые покупатели,

Наша компания готова предложить Вам автомобиль BMW 3, 2019 года выпуска. Он был приобретен у официального дилера и регулярно обслуживался в дилерском сервисном центре, что гарантирует его отличное состояние.

Кузов данного автомобиля находится в заводском лакокрасочном покрытии, что подтверждает его надежность и долговечность. К тому же, крыша автомобиля защищена специальной пленкой черного цвета, что делает его еще более эффектным и привлекательным.

Несмотря на факт того, что у данного автомобиля по документам числятся два владельца (в связи с перевыпуском номеров), он всегда находился в одних руках и пребывал в надлежащем техническом состоянии, а сейчас готов к новым испытаниям на дорогах.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что Вы останетесь довольны своей покупкой и будете наслаждаться ездой на этом прекрасном автомобиле много лет вперед.

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