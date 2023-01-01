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BMW 3 серии
2015
2 435 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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BMW 3 серии 2015

2 435 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 3 серии
  • Поколение VI (F3x) Рестайлинг
  • Модификация 320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
  • Год 2015
  • Пробег 165986 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Синий
  • VIN 650215
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 233

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 3 серии

Хотите почувствовать настоящую мощь и комфорт на дороге? Тогда обратите внимание на нашу новую предложение - BMW 3 серии 2015 года выпуска!

Этот седан в синем цвете привлекает взгляды и не оставляет равнодушным ни одного поклонника автомобильного искусства. А с двигателем мощностью 190 л.с вы будете ощущать скорость и динамику на каждом участке дороги.

Кроме того, наш BMW оснащен автоматической коробкой передач, что позволяет вам с комфортом и легкостью управлять автомобилем. И с полным приводом вы сможете справиться с любыми дорожными условиями, не боясь сложностей и испытаний.

Если вы цените надежность и экономичность, то выбирайте эту модель с дизельным топливом. Вы сэкономите на затратах и получите долговечность двигателя.

Не упускайте возможность приобрести истинное произведение автомобильного искусства - BMW 3 серии 2015 года выпуска. Звоните прямо сейчас и делайте свою жизнь ярче и комфортнее

id650215

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