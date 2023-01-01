BMW 3 серии

Здравствуйте, уважаемые покупатели!

Мы предлагаем вашему вниманию автомобиль BMW 3 серии 2016 года выпуска. Этот автомобиль был пригнан и не имел собственников в РФ, что означает, что он находится в отличном состоянии.

BMW 3 серии - это автомобиль, который выглядит стильно и производит впечатление. Дополнительные опции, такие как камера заднего вида, кондиционер (климат 2-зонный), датчики дождя и света, круиз-контроль, обогрев зеркал, обогрев сидений, электроскладывание зеркал, электростеклоподъемники всех стекол, антиблокировочная система (ABS), парктроники, антипробуксовочная система, подушки безопасности (фронтальные + боковые) делают его максимально комфортным и безопасным для использования.

Автомобиль прошел все необходимые проверки и готов к эксплуатации. BMW 3 серии - это прекрасный выбор для тех, кто ценит элегантность и комфорт.

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