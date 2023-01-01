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BMW 3 серии
2008
1 039 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW 3 серии 2008

1 039 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 3 серии
  • Поколение V (E90/E91/E92/E93)
  • Модификация 320d 2.0d AT (177 л.с.)
  • Год 2008
  • Пробег 247886 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN G47278
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 177 л.с.
  • Воблер 246

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 3 серии

Мы рады предложить вам выгодное предложение на приобретение автомобиля премиум-класса. Представляем вашему вниманию BMW 3 серии, 2008 года выпуска.

Этот автомобиль поражает своей элегантностью и непревзойденным стилем. Он оснащен роскошным кожаным салоном, который придаст вашим поездкам комфорт и удовольствие. Вы сможете наслаждаться двухзонным климат-контролем, который поддерживает оптимальную температуру в салоне, а также обогревом сидений, чтобы вы чувствовали себя комфортно даже в холодные дни.

BMW 3 серии также оборудован множеством полезных функций, среди которых датчики парковки, которые помогут вам легко и безопасно маневрировать при парковке. Датчик дождя автоматически включит стеклоочистители при появлении дождя, а датчик света управляет фарами, обеспечивая безопасность и комфорт в любое время суток.

Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв.

idG47278

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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