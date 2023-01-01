BMW 3 серии

Внимание, потенциальный покупатель!

Представляем вам потрясающий автомобиль - BMW 3 серии VII (G2x) M340i 3.0 AT (387 л.с.) 2019 года выпуска. Этот седан белого цвета с пробегом всего 41009 км обладает всеми преимуществами, которые делают BMW такими популярными и желанными.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2998 см3 и мощностью 387 л.с., что позволяет ему разгоняться с нуля до сотни за считанные секунды. КПП - автомат, привод - задний, руль - левый. Это идеальный вариант для тех, кто ценит динамичность и комфорт.

Приобретая этот автомобиль, вы получаете не только надежность и качество марки BMW, но и ряд дополнительных опций, которые сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной. В салоне вас ожидает климат-контроль, трехзонная система кондиционирования, люк, светодиодные фары, датчики дождя и света, круиз-контроль, навигационная система, обогрев зеркал, омыватель фар, центральный замок, подогрев руля и сидений, а также камеры кругового обзора. Вы будете наслаждаться каждой поездкой и ощущать себя в полной безопасности.

Этот автомобиль был ввезен из США и сохраняет заводское лакокрасочное покрытие. Вы можете быть уверены, что автомобиль находится в отличном состоянии и готов к новым приключениям.

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