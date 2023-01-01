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BMW 3 серии
2019
4 839 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW 3 серии 2019

4 839 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 3 серии
  • Поколение VII (G2x)
  • Модификация M340i 3.0 AT (387 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 41009 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 232251
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 387 л.с.
  • Воблер 20

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 3 серии

Внимание, потенциальный покупатель!

Представляем вам потрясающий автомобиль - BMW 3 серии VII (G2x) M340i 3.0 AT (387 л.с.) 2019 года выпуска. Этот седан белого цвета с пробегом всего 41009 км обладает всеми преимуществами, которые делают BMW такими популярными и желанными.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2998 см3 и мощностью 387 л.с., что позволяет ему разгоняться с нуля до сотни за считанные секунды. КПП - автомат, привод - задний, руль - левый. Это идеальный вариант для тех, кто ценит динамичность и комфорт.

Приобретая этот автомобиль, вы получаете не только надежность и качество марки BMW, но и ряд дополнительных опций, которые сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной. В салоне вас ожидает климат-контроль, трехзонная система кондиционирования, люк, светодиодные фары, датчики дождя и света, круиз-контроль, навигационная система, обогрев зеркал, омыватель фар, центральный замок, подогрев руля и сидений, а также камеры кругового обзора. Вы будете наслаждаться каждой поездкой и ощущать себя в полной безопасности.

Этот автомобиль был ввезен из США и сохраняет заводское лакокрасочное покрытие. Вы можете быть уверены, что автомобиль находится в отличном состоянии и готов к новым приключениям.

Не упустите возможность приобрести BMW 3 серии VII (G2x) M340i 3.0 AT (387 л.с.) 2019 года по выгодной цене. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор.

Не упустите возможность стать обладателем этого потрясающего автомобиля!

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Отдел продаж: +7 473 300 35 93
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