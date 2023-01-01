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BMW 3 серии
2019
3 299 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW 3 серии 2019

3 299 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 473 300 34 28
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BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 3 серии
  • Поколение VII (G2x)
  • Модификация 320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 91041 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Черный
  • VIN H77534
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 43

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 3 серии

Вы мечтаете о надежном и стильном автомобиле, который обеспечит вам комфорт и безопасность на дороге? Тогда новая модель BMW 3 серии VII (G2x) идеально подходит для вас!

Этот прекрасный универсал, выпущенный в 2019 году, сможет удовлетворить все ваши потребности. С пробегом всего 91041 км, он находится в отличном состоянии и готов стать вашим надежным спутником на долгие годы.

Черный цвет кузова придает автомобилю элегантность и стиль, подчеркивая его спортивный характер. Компактные размеры и универсальный кузов позволяют использовать этот автомобиль как для повседневных поездок, так и для дальних путешествий.

Оснащенный мощным дизельным двигателем объемом 1995 см3 и мощностью 190 л.c., этот автомобиль способен обеспечить динамичную и плавную езду. Автоматическая коробка передач обеспечивает комфортное переключение передач, а полный привод позволяет безопасно передвигаться по любым дорогам.

BMW 3 серии VII (G2x) также отличается высоким уровнем безопасности и комфорта. Внутреннее пространство автомобиля выполнено с использованием высококачественных материалов, что создает атмосферу роскоши и комфорта. Кроме того, этот автомобиль оснащен самыми современными системами безопасности, которые обеспечивают защиту вас и ваших пассажиров во время поездки.

Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего автомобиля! Звоните прямо сейчас и записывайтесь на тест-драйв, чтобы убедиться в его непревзойденных качествах. BMW 3 серии VII (G2x) - это автомобиль, который оправдает ваши ожидания и подарит вам незабываемые моменты за рулем.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ"! Только сегодня вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы расскажем вам все тонкости и преимущества этой модели, а также поможем оценить его техническое состояние.

idH77534

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