BMW 3 серии

Вы мечтаете о надежном и стильном автомобиле, который обеспечит вам комфорт и безопасность на дороге? Тогда новая модель BMW 3 серии VII (G2x) идеально подходит для вас!

Этот прекрасный универсал, выпущенный в 2019 году, сможет удовлетворить все ваши потребности. С пробегом всего 91041 км, он находится в отличном состоянии и готов стать вашим надежным спутником на долгие годы.

Черный цвет кузова придает автомобилю элегантность и стиль, подчеркивая его спортивный характер. Компактные размеры и универсальный кузов позволяют использовать этот автомобиль как для повседневных поездок, так и для дальних путешествий.

Оснащенный мощным дизельным двигателем объемом 1995 см3 и мощностью 190 л.c., этот автомобиль способен обеспечить динамичную и плавную езду. Автоматическая коробка передач обеспечивает комфортное переключение передач, а полный привод позволяет безопасно передвигаться по любым дорогам.

BMW 3 серии VII (G2x) также отличается высоким уровнем безопасности и комфорта. Внутреннее пространство автомобиля выполнено с использованием высококачественных материалов, что создает атмосферу роскоши и комфорта. Кроме того, этот автомобиль оснащен самыми современными системами безопасности, которые обеспечивают защиту вас и ваших пассажиров во время поездки.

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