BMW 3 серии
Преимущества:
- Климат 1-зонный
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 17
- Датчик дождя
- Датчик света
- Омыватель фар
- Обогрев зеркал
- Круиз-контроль
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
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