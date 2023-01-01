BMW 3 серии
Преимущества
- Круиз-контроль
- Парктроник задний
- Парктроник передний
- Электропривод зеркал
- Активный усилитель руля
- Запуск двигателя с кнопки
- Система доступа без ключа
- Электроскладывание зеркал
- Регулировка руля по вылету
- Регулировка руля по высоте
- Климат-контроль многозонный
- Электропривод крышки багажника
- Электростеклоподъемники задние
- Электростеклоподъемники передние
- Мультифункциональное рулевое колесо
Обзор
- Датчик света
- Датчик дождя
- Лазерные фары
- Светодиодные фары
- Дневные ходовые огни
- Противотуманные фары
- Автоматический корректор фар
- Система адаптивного освещения
- Электрообогрев боковых зеркал
- Система управления дальним светом
- Обогрев рулевого колеса
- Подогрев передних сидений
- Спортивные передние сиденья
- Отделка потолка черного цвета
- Декоративная подсветка салона
- Отделка кожей рулевого колеса
- Премиальная аудиосистема
- Иммобилайзер
- Центральный замок
- Датчик давления в шинах
- Система стабилизации (ESP)
- Подушки безопасности боковые
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Блокировка замков задних дверей
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система (ASR)
- Подушки безопасности оконные (шторки)
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Система помощи при торможении (BAS, EBD)
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
idH94797