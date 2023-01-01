BMW 3 серии

Преимущества

- Круиз-контроль

- Парктроник задний

- Парктроник передний

- Электропривод зеркал

- Активный усилитель руля

- Запуск двигателя с кнопки

- Система доступа без ключа

- Электроскладывание зеркал

- Регулировка руля по вылету

- Регулировка руля по высоте

- Климат-контроль многозонный

- Электропривод крышки багажника

- Электростеклоподъемники задние

- Электростеклоподъемники передние

- Мультифункциональное рулевое колесо

Обзор

- Датчик света

- Датчик дождя

- Лазерные фары

- Светодиодные фары

- Дневные ходовые огни

- Противотуманные фары

- Автоматический корректор фар

- Система адаптивного освещения

- Электрообогрев боковых зеркал

- Система управления дальним светом

- Обогрев рулевого колеса

- Подогрев передних сидений

- Спортивные передние сиденья

- Отделка потолка черного цвета

- Декоративная подсветка салона

- Отделка кожей рулевого колеса

- Премиальная аудиосистема

- Иммобилайзер

- Центральный замок

- Датчик давления в шинах

- Система стабилизации (ESP)

- Подушки безопасности боковые

- Подушка безопасности водителя

- Подушка безопасности пассажира

- Блокировка замков задних дверей

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система (ASR)

- Подушки безопасности оконные (шторки)

- Система помощи при старте в гору (HSA)

- Система помощи при торможении (BAS, EBD)

- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX

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