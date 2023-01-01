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BMW 3 серии
2019
3 570 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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BMW 3 серии 2019

3 570 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
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BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 3 серии
  • Поколение VII (G2x)
  • Модификация 320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 61077 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Черный
  • VIN H94797
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 126

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 3 серии

Преимущества
- Круиз-контроль
- Парктроник задний
- Парктроник передний
- Электропривод зеркал
- Активный усилитель руля
- Запуск двигателя с кнопки
- Система доступа без ключа
- Электроскладывание зеркал
- Регулировка руля по вылету
- Регулировка руля по высоте
- Климат-контроль многозонный
- Электропривод крышки багажника
- Электростеклоподъемники задние
- Электростеклоподъемники передние
- Мультифункциональное рулевое колесо
Обзор
- Датчик света
- Датчик дождя
- Лазерные фары
- Светодиодные фары
- Дневные ходовые огни
- Противотуманные фары
- Автоматический корректор фар
- Система адаптивного освещения
- Электрообогрев боковых зеркал
- Система управления дальним светом
- Обогрев рулевого колеса
- Подогрев передних сидений
- Спортивные передние сиденья
- Отделка потолка черного цвета
- Декоративная подсветка салона
- Отделка кожей рулевого колеса
- Премиальная аудиосистема
- Иммобилайзер
- Центральный замок
- Датчик давления в шинах
- Система стабилизации (ESP)
- Подушки безопасности боковые
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Блокировка замков задних дверей
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система (ASR)
- Подушки безопасности оконные (шторки)
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Система помощи при торможении (BAS, EBD)
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX

idH94797

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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