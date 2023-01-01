BMW 3 серии

Автомобиль ввезен из ГЕРМАНИИ!

Электронный ПТС, автомобиль без Учёта!

Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Автомобиль в М-спорт пакете!

Дополнительные опции:

-Полный привод xDrive

-Адаптивный круиз контроль

-Подогрев руля и передних сидений

-Мониторинг слепых зон

-Парковочный ассистент

-Адаптивное освещение BMW LED

-Диски разноширокие 225/40/R19 255/35/19

-Системы избежания столкновения(передних,задних и боковых)

-Предупреждение о сходе и смены полосы(подруливание)

-Предупреждение о столкновении с пешеходам и(экстренное торможение)

-Apple Car Play(сопряжение между телефоном и системой автомобиля)

-Безпроводная зарядка,USB выход

K04897