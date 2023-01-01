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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
BMW 3 серии
2020
4 399 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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BMW 3 серии 2020

4 399 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 3 серии
  • Поколение VII (G2x)
  • Модификация 320i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD
  • Комплектация 320i xDrive M Sport
  • Год 2020
  • Пробег 80026 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • Воблер 131
  • VIN K04897
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1998 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 3 серии

Автомобиль ввезен из ГЕРМАНИИ!
Электронный ПТС, автомобиль без Учёта!
Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
Автомобиль в М-спорт пакете!
Дополнительные опции:
-Полный привод xDrive
-Адаптивный круиз контроль
-Подогрев руля и передних сидений
-Мониторинг слепых зон
-Парковочный ассистент
-Адаптивное освещение BMW LED
-Диски разноширокие 225/40/R19 255/35/19
-Системы избежания столкновения(передних,задних и боковых)
-Предупреждение о сходе и смены полосы(подруливание)
-Предупреждение о столкновении с пешеходам и(экстренное торможение)
-Apple Car Play(сопряжение между телефоном и системой автомобиля)
-Безпроводная зарядка,USB выход

K04897

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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