BMW 3 серии
Автомобиль ввезен из ГЕРМАНИИ!
Электронный ПТС, автомобиль без Учёта!
Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
Автомобиль в М-спорт пакете!
Дополнительные опции:
-Полный привод xDrive
-Адаптивный круиз контроль
-Подогрев руля и передних сидений
-Мониторинг слепых зон
-Парковочный ассистент
-Адаптивное освещение BMW LED
-Диски разноширокие 225/40/R19 255/35/19
-Системы избежания столкновения(передних,задних и боковых)
-Предупреждение о сходе и смены полосы(подруливание)
-Предупреждение о столкновении с пешеходам и(экстренное торможение)
-Apple Car Play(сопряжение между телефоном и системой автомобиля)
-Безпроводная зарядка,USB выход
K04897