BMW 3 серии
Преимущества:
- M340I 3.0 AT (387 Л.С.)
- M-исполнение
- М-салон
- Черный потолок
- Кнопка запуска двигателя
- Климат-контроль 2-х зонный
- Мультимедиа
- Цифровая приборная панель
- Система навигации
- Светодиодная головная оптика
- Камера заднего вида
- Парковочные ассистенты
передние и задние
- Кожаный салон на
электроприводах сидений
- Электроскладывание привод и
обогрев зеркал
- Обогревы сидений
- Круиз-контроль
- Мультируль
- Датчики дождя и света
- Полный электропакет
- Оригинальные диски R 19
M73498