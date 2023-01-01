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BMW 3 серии
2013
1 699 000 ₽
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BMW 3 серии 2013

1 699 000 ₽
Возможна доставка
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BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии
BMW 3 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 3 серии
  • Поколение VI (F3x)
  • Модификация 316i 1.6 AT (136 л.с.)
  • Год 2013
  • Пробег 147068 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Синий
  • Воблер 025
  • VIN 672124
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 136 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 3 серии

Преимущества:
• Кондиционер (климат 1-зонный)
• Тонированные стекла
• Ксеноновые фары
• Легкосплавные диски, 16
• Иммобилайзер
• Сигнализация
• Бортовой компьютер
• Датчик дождя
• Датчик света
• Круиз-контроль
• Обогрев зеркал
• Омыватель фар
• Центральный замок
• Усилитель рулевого управления
• Подогрев руля
• Обогрев сидений
• Электроскладывание зеркал
• Количество мест (5)
• Салон (кожа)
• Цвет салона (темный)
• Регулировка сиденья водителя: • по высоте
• Регул. Сидения пасс. (по высоте)
• Регулировка руля (в 2 пл.)
• Электропривод зеркал
• Электростеклоподъемники (все)
• Антиблокировочная система (ABS)
• Антипробуксовочная система
• Система курсовой устойчивости
• Парктроник
• Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
• Магнитола (CD)

672124

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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