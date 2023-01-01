BMW 3 серии
Преимущества:
• Кондиционер (климат 1-зонный)
• Тонированные стекла
• Ксеноновые фары
• Легкосплавные диски, 16
• Иммобилайзер
• Сигнализация
• Бортовой компьютер
• Датчик дождя
• Датчик света
• Круиз-контроль
• Обогрев зеркал
• Омыватель фар
• Центральный замок
• Усилитель рулевого управления
• Подогрев руля
• Обогрев сидений
• Электроскладывание зеркал
• Количество мест (5)
• Салон (кожа)
• Цвет салона (темный)
• Регулировка сиденья водителя: • по высоте
• Регул. Сидения пасс. (по высоте)
• Регулировка руля (в 2 пл.)
• Электропривод зеркал
• Электростеклоподъемники (все)
• Антиблокировочная система (ABS)
• Антипробуксовочная система
• Система курсовой устойчивости
• Парктроник
• Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
• Магнитола (CD)
672124