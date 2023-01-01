BMW 4 серии

Дорогие клиенты,

Мы рады предложить вам прекрасный автомобиль BMW 4 серии 2018 года выпуска. Это надежное и функциональное транспортное средство, которое обладает всем необходимым для комфортной и безопасной езды.

Автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет 2 владельца, а также оригинальный ПТС. Кроме того, он оснащен рядом дополнительных опций, таких как климат-контроль, hands free, мультифункциональное рулевое колесо, круиз-контроль, ESP, ABS, электропривод передних сидений с функцией памяти, обогрев рулевого колеса и электропривод багажника.

Предлагаем вам сделать правильный выбор и приобрести этот прекрасный автомобиль уже сегодня. Не упустите возможность стать обладателем BMW 4 серии 2018 года с такими превосходными характеристиками.

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