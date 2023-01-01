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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
BMW 4 серии
2018
3 140 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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BMW 4 серии 2018

3 140 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 4 серии
  • Поколение F32/F33/F36 Рестайлинг
  • Модификация 430i xDrive 2.0 AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация 430i xDrive M Sport Pro
  • Год 2018
  • Пробег 95408 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Синий
  • VIN H35589
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 104

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 4 серии

Дорогие клиенты,

Мы рады предложить вам прекрасный автомобиль BMW 4 серии 2018 года выпуска. Это надежное и функциональное транспортное средство, которое обладает всем необходимым для комфортной и безопасной езды.

Автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет 2 владельца, а также оригинальный ПТС. Кроме того, он оснащен рядом дополнительных опций, таких как климат-контроль, hands free, мультифункциональное рулевое колесо, круиз-контроль, ESP, ABS, электропривод передних сидений с функцией памяти, обогрев рулевого колеса и электропривод багажника.

Предлагаем вам сделать правильный выбор и приобрести этот прекрасный автомобиль уже сегодня. Не упустите возможность стать обладателем BMW 4 серии 2018 года с такими превосходными характеристиками.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку с максимальной выгодой для вас.

idH35589

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
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