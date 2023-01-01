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BMW 4 серии
2018
3 390 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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BMW 4 серии 2018

3 390 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
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BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 4 серии
  • Поколение F32/F33/F36 Рестайлинг
  • Модификация 430d 3.0d AT (258 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 88799 км
  • Тип кузова Купе
  • Цвет Серый
  • VIN E51695
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2993 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 258 л.с.
  • Воблер 31

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

BMW 4 серии

Хотите ощутить настоящую свободу на дороге? Представляем вам идеальный выбор - купе BMW 4 серии! Стильный и элегантный дизайн, мощный и экономичный дизельный двигатель, комфортный и функциональный салон - все это делает этот автомобиль незаменимым для ценителей качества и комфорта на дороге.

Преимущества модели BMW 430d 3.0d AT (258 л.с.) не устают удивлять - 2-зонный климат-контроль, ксеноновые фары, легкосплавные диски, датчик дождя и света, круиз-контроль, навигационная система, обогрев зеркал и сидений, парктроник и многое другое.

Автомобиль в отличном состоянии, без пробега по России, салон комбинированный, цвет темный, регулировка сиденья водителя с памятью, антиблокировочная система и магнитола с CD - все это делает этот автомобиль незаменимым для любителей комфорта и стиля на дороге.

Не упустите шанс стать обладателем этого прекрасного автомобиля! Сделайте свою жизнь более яркой и комфортной с BMW 4 серии!

idE51695

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
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Отдел продаж: +7 861 205 28 89
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