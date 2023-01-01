BMW 4 серии

Хотите ощутить настоящую свободу на дороге? Представляем вам идеальный выбор - купе BMW 4 серии! Стильный и элегантный дизайн, мощный и экономичный дизельный двигатель, комфортный и функциональный салон - все это делает этот автомобиль незаменимым для ценителей качества и комфорта на дороге.

Преимущества модели BMW 430d 3.0d AT (258 л.с.) не устают удивлять - 2-зонный климат-контроль, ксеноновые фары, легкосплавные диски, датчик дождя и света, круиз-контроль, навигационная система, обогрев зеркал и сидений, парктроник и многое другое.

Автомобиль в отличном состоянии, без пробега по России, салон комбинированный, цвет темный, регулировка сиденья водителя с памятью, антиблокировочная система и магнитола с CD - все это делает этот автомобиль незаменимым для любителей комфорта и стиля на дороге.

Не упустите шанс стать обладателем этого прекрасного автомобиля! Сделайте свою жизнь более яркой и комфортной с BMW 4 серии!

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