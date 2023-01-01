BMW 4 серии

Добрый день! Мы рады представить вам автомобиль BMW 4 серии 2017 года выпуска, который был ввезен в Россию только в этом году. Этот автомобиль – настоящий шедевр немецкой инженерной мысли, который поразит вас своим комфортом и функциональностью.

Одним из главных преимуществ данного автомобиля является парковочный ассистент, который позволит вам забыть о сложностях парковки в условиях городской суеты. Также стоит отметить, что данный автомобиль оснащен премиальной музыкой Harman/Kardon, которая позволит вам наслаждаться качественным звучанием любимых композиций во время поездок.

Кроме того, следует отметить, что автомобиль BMW 4 серии обладает высокими техническими характеристиками, которые гарантируют отличную производительность и безопасность на дороге.

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