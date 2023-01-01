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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
BMW 4 серии
2017
3 849 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW 4 серии 2017

3 849 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 4 серии
  • Поколение F32/F33/F36 Рестайлинг
  • Модификация 430i 2.0 AT (249 л.с.)
  • Комплектация 430i
  • Год 2017
  • Пробег 64715 км
  • Тип кузова Кабриолет
  • Цвет Белый
  • VIN C60239
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 261

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 4 серии

Добрый день! Мы рады представить вам автомобиль BMW 4 серии 2017 года выпуска, который был ввезен в Россию только в этом году. Этот автомобиль – настоящий шедевр немецкой инженерной мысли, который поразит вас своим комфортом и функциональностью.

Одним из главных преимуществ данного автомобиля является парковочный ассистент, который позволит вам забыть о сложностях парковки в условиях городской суеты. Также стоит отметить, что данный автомобиль оснащен премиальной музыкой Harman/Kardon, которая позволит вам наслаждаться качественным звучанием любимых композиций во время поездок.

Кроме того, следует отметить, что автомобиль BMW 4 серии обладает высокими техническими характеристиками, которые гарантируют отличную производительность и безопасность на дороге.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет выбрать оптимальное решение для вас. Не упустите возможность стать обладателем этого уникального автомобиля!

idC60239

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