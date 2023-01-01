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BMW 4 серии
2019
3 719 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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BMW 4 серии 2019

3 719 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 4 серии
  • Поколение F32/F33/F36 Рестайлинг
  • Модификация 430i 2.0 AT (252 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 17064 км
  • Тип кузова Купе
  • Цвет Белый
  • VIN G91558
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 252 л.с.
  • Воблер 77

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 4 серии

Представляем вам BMW 4 серии, 2019 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из США в 2023 году и имеет электронный ПТС. Он был одним единственным владельцем и находится в отличном состоянии.

Этот автомобиль поставляется с множеством дополнительных опций, чтобы удовлетворить все ваши потребности и желания. Среди них вы найдете мультимедийную систему, аудиосистему Harman/Kardon и навигационную систему, чтобы вы могли наслаждаться качественным звуком и не потеряться в пути. Камера заднего вида и парковочные датчики спереди и сзади помогут вам безопасно парковаться и маневрировать. А функции, такие как электропривод и обогрев руля, датчики дождя и света, раздельный климат-контроль и круиз-контроль, сделают вашу поездку максимально комфортной и удобной.

Этот автомобиль также оснащен полным электропакетом, электронным приводом складывания и обогрева зеркал, а также электроприводом лобового люка, позволяющим регулировать освещение в салоне. Расширенная приборная панель добавляет современного шарма, а бесключевой доступ в салон и кнопка запуска двигателя облегчат вашу жизнь.

Для любителей спортивного стиля в этой модели также присутствуют спортивные сидения с электроприводом и функцией памяти, а также черный потолок, добавляющий нотку эксклюзивности.

Но это еще не все! В этом автомобиле также присутствуют дополнительные функции безопасности, такие как адаптивный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон и пешеходов, система распознавания дорожных знаков и система следования по полосе движения.

BMW 4 серии 2019 года комплектуется легкосплавными дисками R18 Individual, которые добавляют стиль и элегантность.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и поможем организовать просмотр и тест-драйв. Не упустите возможность стать обладателем этого потрясающего автомобиля!

idG91558

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
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