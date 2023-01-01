BMW 4 серии

Представляем вам BMW 4 серии, 2019 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из США в 2023 году и имеет электронный ПТС. Он был одним единственным владельцем и находится в отличном состоянии.

Этот автомобиль поставляется с множеством дополнительных опций, чтобы удовлетворить все ваши потребности и желания. Среди них вы найдете мультимедийную систему, аудиосистему Harman/Kardon и навигационную систему, чтобы вы могли наслаждаться качественным звуком и не потеряться в пути. Камера заднего вида и парковочные датчики спереди и сзади помогут вам безопасно парковаться и маневрировать. А функции, такие как электропривод и обогрев руля, датчики дождя и света, раздельный климат-контроль и круиз-контроль, сделают вашу поездку максимально комфортной и удобной.

Этот автомобиль также оснащен полным электропакетом, электронным приводом складывания и обогрева зеркал, а также электроприводом лобового люка, позволяющим регулировать освещение в салоне. Расширенная приборная панель добавляет современного шарма, а бесключевой доступ в салон и кнопка запуска двигателя облегчат вашу жизнь.

Для любителей спортивного стиля в этой модели также присутствуют спортивные сидения с электроприводом и функцией памяти, а также черный потолок, добавляющий нотку эксклюзивности.

Но это еще не все! В этом автомобиле также присутствуют дополнительные функции безопасности, такие как адаптивный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон и пешеходов, система распознавания дорожных знаков и система следования по полосе движения.

BMW 4 серии 2019 года комплектуется легкосплавными дисками R18 Individual, которые добавляют стиль и элегантность.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и поможем организовать просмотр и тест-драйв. Не упустите возможность стать обладателем этого потрясающего автомобиля!

idG91558