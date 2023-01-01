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BMW 4 серии
2014
2 499 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW 4 серии 2014

2 499 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии
BMW 4 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 4 серии
  • Поколение F32/F33/F36
  • Модификация 435i xDrive 3.0 AT (306 л.с.) 4WD
  • Год 2014
  • Пробег 145071 км
  • Тип кузова Купе
  • Цвет Черный
  • Воблер 67
  • VIN S99472
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2979 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 306 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 4 серии

Преимущества:

- Чёрный потолок
- Обогрев руля
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Раздельный климат-контроль
- Полный электропакет

S99472

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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