BMW 4 серии
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Профессиональная навигационная система
- Акустическая система HiFi
- Apple CarPlay и Android Auto
- Система громкой связи с интерфейсом USB
- Приборная панель с расширенным диапазоном
- Система помощи при парковке (PDC)
- Датчик дождя
- Климат контроль
- Круиз-контроль с функцией торможения
- Светодиодные противотуманные фары
- Спортивная автоматическая коробка передач
- Индикатор давления в шинах
- Система сигнализации
- Комфортный доступ
- Камера заднего вида
- Внутреннее/наружное зеркало с автоматическим затемнением
- Внутреннее зеркало с автоматическим опусканием
- Система сквозной загрузки
- Спортивное сиденье
- Поясничная опора водителя и пассажира
- Пакет отсеков для хранения вещей
- Продувочный нагреватель
C70255