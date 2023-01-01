BMW 4 серии

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Профессиональная навигационная система

- Акустическая система HiFi

- Apple CarPlay и Android Auto

- Система громкой связи с интерфейсом USB

- Приборная панель с расширенным диапазоном

- Система помощи при парковке (PDC)

- Датчик дождя

- Климат контроль

- Круиз-контроль с функцией торможения

- Светодиодные противотуманные фары

- Спортивная автоматическая коробка передач

- Индикатор давления в шинах

- Система сигнализации

- Комфортный доступ

- Камера заднего вида

- Внутреннее/наружное зеркало с автоматическим затемнением

- Внутреннее зеркало с автоматическим опусканием

- Система сквозной загрузки

- Спортивное сиденье

- Поясничная опора водителя и пассажира

- Пакет отсеков для хранения вещей

- Продувочный нагреватель

C70255