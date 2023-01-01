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BMW 5 серии
2021
4 299 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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BMW 5 серии 2021

4 299 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 5 серии
  • Поколение VII (G30/G31) Рестайлинг
  • Модификация 520i 2.0 AT (184 л.с.)
  • Комплектация 520i
  • Год 2021
  • Пробег 107901 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN X11123
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.
  • Воблер 180

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 5 серии

Дорогие автолюбители!

Мы рады представить вам наш новый автомобиль - BMW 5 серии. Этот шикарный автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет электронный ПТС, а также двух владельцев.

BMW 5 серии оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной езды. Этот автомобиль имеет множество дополнительных опций, среди которых: раздельный климат-контроль, датчики дождя и света, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, обогрев сидений, электропривод крышки багажника, камера заднего вида и навигация.

BMW 5 серии - это автомобиль, который сочетает в себе высокое качество, надежность и стильный дизайн. Вы будете наслаждаться каждой поездкой за рулем этого автомобиля, получая удовольствие от его комфорта и безопасности.

Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет вам оформить покупку.

Успейте купить BMW 5 серии прямо сейчас и наслаждаться каждой поездкой на нем!

idX11123

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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