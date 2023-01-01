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BMW 5 серии
2018
2 825 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW 5 серии 2018

2 825 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 5 серии
  • Поколение VII (G30/G31)
  • Модификация 520d 2.0d AT (190 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 93489 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Черный
  • VIN T73264
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 154

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 5 серии

Уважаемые покупатели,

Сегодня мы представляем Вам великолепный автомобиль BMW 5 серии 2018 года выпуска. Данный автомобиль был ввезен из Германии в РФ в 2022 году и уже получил электронный ПТС с одним владельцем, что подтверждает его прекрасное состояние.

Заводское лакокрасочное покрытие - это не только красиво, но и означает высокое качество материалов и долговечность в эксплуатации автомобиля.

Двухзонный климат-контроль, светодиодные фары, система доступа без ключа, камера заднего вида, датчики дождя и света, обогрев сидений и руля - все эти опции позволяют Вам наслаждаться комфортной и безопасной поездкой в любых условиях.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш консультант ответит на все Ваши вопросы и поможет оформить покупку. Мы гарантируем, что Вы будете довольны своим выбором, так как данный автомобиль является настоящим символом роскоши и статуса.

Не упустите возможность стать обладателем этого великолепного автомобиля!

idT73264

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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