BMW 5 серии

Уважаемые покупатели,

Сегодня мы представляем Вам великолепный автомобиль BMW 5 серии 2018 года выпуска. Данный автомобиль был ввезен из Германии в РФ в 2022 году и уже получил электронный ПТС с одним владельцем, что подтверждает его прекрасное состояние.

Заводское лакокрасочное покрытие - это не только красиво, но и означает высокое качество материалов и долговечность в эксплуатации автомобиля.

Двухзонный климат-контроль, светодиодные фары, система доступа без ключа, камера заднего вида, датчики дождя и света, обогрев сидений и руля - все эти опции позволяют Вам наслаждаться комфортной и безопасной поездкой в любых условиях.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш консультант ответит на все Ваши вопросы и поможет оформить покупку. Мы гарантируем, что Вы будете довольны своим выбором, так как данный автомобиль является настоящим символом роскоши и статуса.

Не упустите возможность стать обладателем этого великолепного автомобиля!

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