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BMW 5 серии
2018
2 660 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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BMW 5 серии 2018

2 660 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 5 серии
  • Поколение VII (G30/G31)
  • Модификация 520i 2.0 AT (184 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 140551 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Синий
  • VIN M40274
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.
  • Воблер 163

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 5 серии

Хотите окунуться в мир комфорта и роскоши? Тогда вам точно нужен автомобиль BMW 5 серии 2018 года выпуска! Этот универсал со сверкающей синей краской и левым рулем обладает мощным 184-сильным бензиновым двигателем, который способен доставить вам незабываемые ощущения от вождения.

Кроме того, этот автомобиль оснащен рядом удобных опций, которые сделают вашу поездку еще более приятной. Электропривод передних сидений, память водительского сидения, электропривод руля и привода крышки багажника - все это позволит вам настроить автомобиль на свой лад и создать идеальный комфортный салон. А еще у этого BMW задний привод, который обеспечит вам максимальную управляемость и точность на дороге.

Наконец, не забудьте про электронный ПТС - вы всегда будете уверены в легальности этого автомобиля.

Не упустите свой шанс купить этот автомобиль BMW 5 серии 2018 года выпуска - и ощутите на себе, что такое настоящий комфорт и роскошь!

idM40274

Fresh Краснодар
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Отдел продаж: +7 861 202 51 37
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