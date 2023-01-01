BMW 5 серии

Хотите окунуться в мир комфорта и роскоши? Тогда вам точно нужен автомобиль BMW 5 серии 2018 года выпуска! Этот универсал со сверкающей синей краской и левым рулем обладает мощным 184-сильным бензиновым двигателем, который способен доставить вам незабываемые ощущения от вождения.

Кроме того, этот автомобиль оснащен рядом удобных опций, которые сделают вашу поездку еще более приятной. Электропривод передних сидений, память водительского сидения, электропривод руля и привода крышки багажника - все это позволит вам настроить автомобиль на свой лад и создать идеальный комфортный салон. А еще у этого BMW задний привод, который обеспечит вам максимальную управляемость и точность на дороге.

Наконец, не забудьте про электронный ПТС - вы всегда будете уверены в легальности этого автомобиля.

Не упустите свой шанс купить этот автомобиль BMW 5 серии 2018 года выпуска - и ощутите на себе, что такое настоящий комфорт и роскошь!

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