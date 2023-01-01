BMW 5 серии

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BMW 5 серии, 2011 – это автомобиль высокого класса, который сочетает в себе роскошный дизайн и передовые технологии. Эта модель была ввезена из Японии и имеет электронный ПТС, количество владельцев - 1.

Кроме того, BMW 5 серии, 2011 оснащена всем необходимым для комфортной езды: климат-контроль, камера заднего вида, подогрев передних сидений, датчики дождя и света, круиз-контроль, электрорегулировка руля и электропривод передних сидений, водительское с функцией памяти.

Этот автомобиль произведен для людей, которые ценят стиль и комфорт. Он гарантирует надежность и безопасность на дороге.

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