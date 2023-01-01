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BMW 5 серии
2012
1 939 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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BMW 5 серии 2012

1 939 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 5 серии
  • Поколение VI (F10/F11/F07)
  • Модификация 528i xDrive 2.0 AT (245 л.с.) 4WD
  • Комплектация 528iA Luxury
  • Год 2012
  • Пробег 164159 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN W80815
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1997 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 245 л.с.
  • Воблер 207

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 5 серии

Добрый день! Мы хотим предложить Вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля BMW 5 серии. Это прекрасный автомобиль, который был приобретен у официального дилера и готов к сдаче в хорошие руки.

Комплектация "Luxury" этого автомобиля является одной из самых полных и включает в себя множество функций, которые обеспечат Вам комфорт и безопасность на дороге. Ломающиеся спинки передних сидений позволят Вам комфортно расположиться в автомобиле. А двухзонный климат-контроль, подогрев всех сидений и руля, а также вентиляция передних сидений позволят Вам создать идеальный микроклимат в салоне.

Система навигации, камера заднего вида, доводчики дверей, парктроники и круиз-контроль - это лишь малая часть технологических новинок, которые есть в этом автомобиле. Датчик дождя и света, мультируль и система помощи при старте на подъеме обеспечат Вам максимальный комфорт и безопасность во время езды.

Если Вы хотите стать счастливым обладателем этого автомобиля, то звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ. Также мы предложим Вам бесплатный отчет по данному автомобилю, который поможет Вам лучше узнать о всех его особенностях и технических характеристиках.

Не упустите свой шанс на выгодную покупку!

idW80815

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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