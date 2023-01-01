BMW 5 серии

Добрый день! Мы хотим предложить Вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля BMW 5 серии. Это прекрасный автомобиль, который был приобретен у официального дилера и готов к сдаче в хорошие руки.

Комплектация "Luxury" этого автомобиля является одной из самых полных и включает в себя множество функций, которые обеспечат Вам комфорт и безопасность на дороге. Ломающиеся спинки передних сидений позволят Вам комфортно расположиться в автомобиле. А двухзонный климат-контроль, подогрев всех сидений и руля, а также вентиляция передних сидений позволят Вам создать идеальный микроклимат в салоне.

Система навигации, камера заднего вида, доводчики дверей, парктроники и круиз-контроль - это лишь малая часть технологических новинок, которые есть в этом автомобиле. Датчик дождя и света, мультируль и система помощи при старте на подъеме обеспечат Вам максимальный комфорт и безопасность во время езды.

Если Вы хотите стать счастливым обладателем этого автомобиля, то звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ. Также мы предложим Вам бесплатный отчет по данному автомобилю, который поможет Вам лучше узнать о всех его особенностях и технических характеристиках.

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