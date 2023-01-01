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BMW 5 серии
2019
4 650 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW 5 серии 2019

4 650 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 5 серии
  • Поколение VII (G30/G31)
  • Модификация 540i xDrive 3.0 AT (340 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 51253 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Синий
  • VIN 372580
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 340 л.с.
  • Воблер 45

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 5 серии

Мы рады представить Вам очаровательный автомобиль BMW 5 серии, 2019 года выпуска. Этот прекрасный автомобиль оснащен мощным бензиновым двигателем объемом 2998 см3 и имеет автоматическую коробку передач, что обеспечивает плавность и комфорт при каждой поездке. Кроме того, BMW 5 серии, 2019 года выпуска, имеет полный привод, что дает непревзойденную устойчивость на любых дорогах.

Комфорт и безопасность являются ключевыми характеристиками этого автомобиля. Он оснащен системой курсовой устойчивости, а также антиблокировочной и антипробуксовочной системами, которые гарантируют безопасную и комфортную поездку в любых условиях. Также в автомобиле установлены фронтальные и боковые подушки безопасности, которые защитят Вас и Ваших пассажиров в случае столкновения.

BMW 5 серии, 2019 года выпуска, также имеет ряд функций, которые обеспечат дополнительный комфорт и удобство во время поездки. Например, систему круиз-контроля, которая позволит Вам наслаждаться поездкой, не заботясь о скорости. Также в автомобиле установлена навигационная система, которая поможет Вам легко добраться до нужного места.

Мы гарантируем, что Вы полюбите этот автомобиль с первой поездки. И если Вы решите приобрести BMW 5 серии, 2019 года выпуска, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда рады помочь нашим клиентам и предоставить им самую полную информацию об автомобиле, чтобы Вы могли принять правильное решение.

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