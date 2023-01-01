Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
BMW 5 серии
2018
4 780 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

BMW 5 серии 2018

4 780 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 863 333 28 07
Купить онлайн
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 5 серии
  • Поколение VII (G30/G31)
  • Модификация 520d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 62776 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN W05283
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 108

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

BMW 5 серии

Мы представляем вам автомобиль BMW 5 серии, выпущенный в 2018 года. Это истинный символ роскоши и надежности, который поразит вас своими выдающимися характеристиками и уникальным дизайном.

Каждая деталь в этом автомобиле продумана до мельчайших подробностей, чтобы обеспечить вам комфорт и безопасность во время каждой поездки. Кожаный салон придает ему изысканный вид, а люк с электроприводом позволяет насладиться свежим воздухом.

4-зонный климат-контроль и обогрев всех сидений создадут идеальную атмосферу внутри автомобиля, не зависимо от погодных условий за окном. А благодаря электроприводу сидений вы сможете легко настроить комфортное положение для каждого пассажира.

И это еще не все! Автомобиль оснащен бесключевым доступом в салон и запуском двигателя, а также электроприводом багажника. Это позволит вам удобно входить и выходить из автомобиля, а также быстро загрузить и разгрузить багаж.

Камеры кругового обзора обеспечат вам полный контроль при парковке, помогая избежать неприятных ситуаций. А система навигации, круиз-контроль, датчики дождя и света создадут дополнительные условия для безопасной и комфортной поездки.

Не упустите возможность стать владельцем этого великолепного автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты будут рады ответить на все ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор.

idW05283

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили BMW

BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5

BMW X5
2020

8 590 000 ₽

BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8

BMW M8
2019

13 590 000 ₽

BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3

BMW X3
2018

3 590 000 ₽

BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии

BMW 1 серии
2011

799 000 ₽

BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии

BMW 5 серии
2013

2 150 000 ₽

BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии

BMW 5 серии
2020

4 179 000 ₽

BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии

BMW 5 серии
2017

2 790 000 ₽

BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии

BMW 5 серии
2018

4 759 700 ₽

BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии

BMW 5 серии
2013

1 500 000 ₽

BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6

BMW X6
2013

2 189 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа