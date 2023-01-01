BMW 5 серии

Мы представляем вам автомобиль BMW 5 серии, выпущенный в 2018 года. Это истинный символ роскоши и надежности, который поразит вас своими выдающимися характеристиками и уникальным дизайном.

Каждая деталь в этом автомобиле продумана до мельчайших подробностей, чтобы обеспечить вам комфорт и безопасность во время каждой поездки. Кожаный салон придает ему изысканный вид, а люк с электроприводом позволяет насладиться свежим воздухом.

4-зонный климат-контроль и обогрев всех сидений создадут идеальную атмосферу внутри автомобиля, не зависимо от погодных условий за окном. А благодаря электроприводу сидений вы сможете легко настроить комфортное положение для каждого пассажира.

И это еще не все! Автомобиль оснащен бесключевым доступом в салон и запуском двигателя, а также электроприводом багажника. Это позволит вам удобно входить и выходить из автомобиля, а также быстро загрузить и разгрузить багаж.

Камеры кругового обзора обеспечат вам полный контроль при парковке, помогая избежать неприятных ситуаций. А система навигации, круиз-контроль, датчики дождя и света создадут дополнительные условия для безопасной и комфортной поездки.

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