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BMW 5 серии
2005
949 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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BMW 5 серии 2005

949 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 5 серии
  • Поколение V (E60/E61)
  • Модификация 523i 2.5 AT (177 л.с.)
  • Год 2005
  • Пробег 366634 км
  • Тип кузова Универсал
  • Цвет Серый
  • VIN M88547
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2497 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 177 л.с.
  • Воблер 120

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 5 серии

Представляем вам автомобиль BMW 5 серии, который был привезен из Германии. Этот автомобиль сочетает в себе непревзойденную немецкую инженерию, роскошный дизайн и передовые технологии, чтобы создать идеальное сочетание комфорта и производительности.

Комплектация данной модели BMW 5 серии предлагает множество необходимых и удобных функций. В салоне вас ожидает кондиционер, обеспечивающий комфортную температуру в любое время года. Легкосплавные диски диаметром 19 дюймов придают автомобилю стильный и элегантный вид. Круиз-контроль облегчает вождение на больших скоростях, а обогрев зеркал и сидений позволяет чувствовать себя комфортно в холодную погоду. Электроскладывание зеркал и регулировка сидений водителя и пассажира с электроприводом делают настройку посадки максимально удобной и индивидуальной. Электростеклоподъемники на всех окнах добавляют удобство и функциональность. Парктроник облегчит парковку, помогая избежать столкновений с препятствиями.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши опытные специалисты будут рады ответить на все ваши вопросы, предоставить дополнительную информацию и организовать тест-драйв для вас. Не упустите возможность стать счастливым обладателем автомобиля BMW 5 серии, который сочетает в себе роскошь, комфорт и надежность.

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Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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