BMW 5 серии

Представляем вам автомобиль BMW 5 серии, который был привезен из Германии. Этот автомобиль сочетает в себе непревзойденную немецкую инженерию, роскошный дизайн и передовые технологии, чтобы создать идеальное сочетание комфорта и производительности.

Комплектация данной модели BMW 5 серии предлагает множество необходимых и удобных функций. В салоне вас ожидает кондиционер, обеспечивающий комфортную температуру в любое время года. Легкосплавные диски диаметром 19 дюймов придают автомобилю стильный и элегантный вид. Круиз-контроль облегчает вождение на больших скоростях, а обогрев зеркал и сидений позволяет чувствовать себя комфортно в холодную погоду. Электроскладывание зеркал и регулировка сидений водителя и пассажира с электроприводом делают настройку посадки максимально удобной и индивидуальной. Электростеклоподъемники на всех окнах добавляют удобство и функциональность. Парктроник облегчит парковку, помогая избежать столкновений с препятствиями.

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