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BMW 5 серии
2022
5 829 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW 5 серии 2022

5 829 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 35 93
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BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 5 серии
  • Поколение VII (G30/G31) Рестайлинг
  • Модификация 520i 2.0 AT (184 л.с.)
  • Год 2022
  • Пробег 20247 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN X66184
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.
  • Воблер 129

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 5 серии

Внимание! У вас есть уникальная возможность стать обладателем эксклюзивного автомобиля BMW 5 серии VII (G30/G31) Рестайлинг. Модель 520i 2.0 AT (184 л.с.) года выпуска 2022 с пробегом всего 20246 километров.

Этот потрясающий седан серого цвета сразу же привлечет взгляды окружающих своим элегантным и стильным дизайном. Он оснащен мощным бензиновым двигателем объемом 1998 см3, который обеспечивает невероятную мощность в 184 лошадиных силы. Автоматическая коробка передач и задний привод дарят непередаваемые ощущения от каждой поездки.

Но это еще не все! Этот BMW 5 серии обладает прекрасным комплектом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной. Мультимедийная система с функцией подключения смартфона позволит вам наслаждаться любимой музыкой и оставаться на связи во время поездки. Навигация поможет вам легко и быстро добраться до любой точки назначения. Камера заднего вида обеспечит безопасную парковку и маневрирование. Диодная головная оптика и цифровая приборная панель создадут неповторимую атмосферу в салоне автомобиля.

Кроме того, эта модель оснащена такими полезными функциями, как электропривод багажной двери, датчики дождя и света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев зеркал. Вам не придется беспокоиться о мелочах, ведь этот автомобиль оснащен полным электропакетом.

Этот BMW 5 серии VII (G30/G31) Рестайлинг готов стать вашим надежным спутником на дорогах. А чтобы сделать покупку еще более привлекательной, мы предлагаем вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Просто позвоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и мы с удовольствием предоставим вам всю необходимую информацию.

Не упустите свой шанс! Сделайте свою жизнь ярче и стильнее с BMW 5 серии VII (G30/G31) Рестайлинг. Звоните нам прямо сейчас!

idX66184

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Отдел продаж: +7 473 300 35 93
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