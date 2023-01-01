BMW 5 серии

Внимание! У вас есть уникальная возможность стать обладателем эксклюзивного автомобиля BMW 5 серии VII (G30/G31) Рестайлинг. Модель 520i 2.0 AT (184 л.с.) года выпуска 2022 с пробегом всего 20246 километров.

Этот потрясающий седан серого цвета сразу же привлечет взгляды окружающих своим элегантным и стильным дизайном. Он оснащен мощным бензиновым двигателем объемом 1998 см3, который обеспечивает невероятную мощность в 184 лошадиных силы. Автоматическая коробка передач и задний привод дарят непередаваемые ощущения от каждой поездки.

Но это еще не все! Этот BMW 5 серии обладает прекрасным комплектом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной. Мультимедийная система с функцией подключения смартфона позволит вам наслаждаться любимой музыкой и оставаться на связи во время поездки. Навигация поможет вам легко и быстро добраться до любой точки назначения. Камера заднего вида обеспечит безопасную парковку и маневрирование. Диодная головная оптика и цифровая приборная панель создадут неповторимую атмосферу в салоне автомобиля.

Кроме того, эта модель оснащена такими полезными функциями, как электропривод багажной двери, датчики дождя и света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев зеркал. Вам не придется беспокоиться о мелочах, ведь этот автомобиль оснащен полным электропакетом.

Этот BMW 5 серии VII (G30/G31) Рестайлинг готов стать вашим надежным спутником на дорогах. А чтобы сделать покупку еще более привлекательной, мы предлагаем вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Просто позвоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и мы с удовольствием предоставим вам всю необходимую информацию.

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