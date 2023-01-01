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BMW 5 серии
2018
4 199 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW 5 серии 2018

4 199 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 5 серии
  • Поколение VII (G30/G31)
  • Модификация 525d 2.0d AT (231 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 90605 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN N89006
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 231 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Программируемый предпусковой отопитель
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сиденья с массажем
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 5 серии

Уникальная возможность стать обладателем престижного автомобиля BMW 5 серии с пробегом всего 90605 км!

Этот автомобиль 2018 года выпуска, модель 525d 2.0d AT, оснащенный мощным и экономичным дизельным двигателем объемом 1995 см3 и мощностью 231 л.с. Вы будете удивлены его роскошной и эффективной работой.

Автомобиль был ввезен из Германии в 2023 году, проходит обслуживание в официальном дилерском центре BMW. В наличии все сервисные документы, подтверждающие его состояние.

Вы сможете наслаждаться комфортом и удобствами, которые предлагает эта модель. Навигационная система поможет вам легко и быстро добраться до любого места, а камера заднего вида обеспечит безопасность при парковке.

Электропривод передних сидений с функцией памяти позволит вам настроить идеальное положение сиденья, а электропривод рулевой колонки поспособствует идеальной посадке.

Не нужно беспокоиться о ключах - автомобиль оснащен системой бесключевого доступа в салон и запуска двигателя. А обогрев руля и передних сидений сделают поездки комфортными в любое время года.

Датчики дождя и света автоматически реагируют на изменение погодных условий и освещения, а раздельный климат-контроль позволяет каждому пассажиру настроить оптимальную температуру.

Круиз-контроль обеспечит плавное и комфортное движение на дороге, а передние и задние датчики парковки помогут избежать непредвиденных ситуаций при парковке.

Не упустите шанс приобрести этот автомобиль премиум-класса по привлекательной цене! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Будьте первыми, кто оценит все преимущества этого потрясающего автомобиля!

idN89006

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Отдел продаж: +7 473 300 34 28
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