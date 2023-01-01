BMW 5 серии

Уникальная возможность стать обладателем престижного автомобиля BMW 5 серии с пробегом всего 90605 км!

Этот автомобиль 2018 года выпуска, модель 525d 2.0d AT, оснащенный мощным и экономичным дизельным двигателем объемом 1995 см3 и мощностью 231 л.с. Вы будете удивлены его роскошной и эффективной работой.

Автомобиль был ввезен из Германии в 2023 году, проходит обслуживание в официальном дилерском центре BMW. В наличии все сервисные документы, подтверждающие его состояние.

Вы сможете наслаждаться комфортом и удобствами, которые предлагает эта модель. Навигационная система поможет вам легко и быстро добраться до любого места, а камера заднего вида обеспечит безопасность при парковке.

Электропривод передних сидений с функцией памяти позволит вам настроить идеальное положение сиденья, а электропривод рулевой колонки поспособствует идеальной посадке.

Не нужно беспокоиться о ключах - автомобиль оснащен системой бесключевого доступа в салон и запуска двигателя. А обогрев руля и передних сидений сделают поездки комфортными в любое время года.

Датчики дождя и света автоматически реагируют на изменение погодных условий и освещения, а раздельный климат-контроль позволяет каждому пассажиру настроить оптимальную температуру.

Круиз-контроль обеспечит плавное и комфортное движение на дороге, а передние и задние датчики парковки помогут избежать непредвиденных ситуаций при парковке.

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