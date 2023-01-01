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BMW 5 серии
2020
4 179 000 ₽
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BMW 5 серии 2020

4 179 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 5 серии
  • Поколение VII (G30/G31)
  • Модификация 530i xDrive 2.0 AT (252 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 53468 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN W74858
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 252 л.с.
  • Воблер 36

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Люк
  • Навигационная система
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 5 серии

Вы мечтаете о совершенстве и роскоши на дорогах? Тогда этот автомобиль именно для вас!

Представляем вашему вниманию BMW 5 серии VII поколения в модификации 530i xDrive 2.0 AT. Этот потрясающий седан, выпущенный в 2020 году, готов воплотить все ваши самые смелые мечты об автомобиле.

Сразу бросается в глаза его элегантный черный цвет, который придает автомобилю особый шарм и привлекательность. Но красота этой модели не ограничивается внешним видом.

Благодаря мощному бензиновому двигателю объемом 1998 см3, вы можете наслаждаться динамичной и комфортной ездой. А с приводом на все четыре колеса вы будете уверены в своей безопасности в любых дорожных условиях.

В салоне этого BMW вы окунетесь в атмосферу роскоши и комфорта. Кожаные сиденья, регулировка руля в двух плоскостях, электропривод крышки багажника - все это создает неповторимую атмосферу уюта и комфорта. А современные технологии, такие как навигационная система, светодиодные фары, бортовой компьютер и камера заднего вида, обеспечат вам максимальное удобство и безопасность во время поездок.

Этот автомобиль приобретался в США и имеет электронный ПТС. А также он без пробега по РФ.

Дополнительные опции, такие как электронная панель приборов, обогрев руля, Apple CarPlay, Android Auto, удержание полосы и многое другое, делают этот автомобиль по-настоящему уникальным и стильным.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность стать обладателем этого великолепного BMW 5 серии!

idW74858

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