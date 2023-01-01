BMW 5 серии

Вы мечтаете о совершенстве и роскоши на дорогах? Тогда этот автомобиль именно для вас!

Представляем вашему вниманию BMW 5 серии VII поколения в модификации 530i xDrive 2.0 AT. Этот потрясающий седан, выпущенный в 2020 году, готов воплотить все ваши самые смелые мечты об автомобиле.

Сразу бросается в глаза его элегантный черный цвет, который придает автомобилю особый шарм и привлекательность. Но красота этой модели не ограничивается внешним видом.

Благодаря мощному бензиновому двигателю объемом 1998 см3, вы можете наслаждаться динамичной и комфортной ездой. А с приводом на все четыре колеса вы будете уверены в своей безопасности в любых дорожных условиях.

В салоне этого BMW вы окунетесь в атмосферу роскоши и комфорта. Кожаные сиденья, регулировка руля в двух плоскостях, электропривод крышки багажника - все это создает неповторимую атмосферу уюта и комфорта. А современные технологии, такие как навигационная система, светодиодные фары, бортовой компьютер и камера заднего вида, обеспечат вам максимальное удобство и безопасность во время поездок.

Этот автомобиль приобретался в США и имеет электронный ПТС. А также он без пробега по РФ.

Дополнительные опции, такие как электронная панель приборов, обогрев руля, Apple CarPlay, Android Auto, удержание полосы и многое другое, делают этот автомобиль по-настоящему уникальным и стильным.

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