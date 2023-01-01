BMW 5 серии
Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Ксеноновые фары
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Обогрев сидений
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Парктроник
- Система курсовой устойчивости
- Антипробуксовочная система
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (Кассетная)
- Магнитола (CD)
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