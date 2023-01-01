Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
BMW 5 серии
2014
1 989 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

BMW 5 серии 2014

1 989 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 345 257 47 28
Купить онлайн
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 5 серии
  • Поколение VI (F10/F11/F07) Рестайлинг
  • Модификация 520d 2.0d AT (184 л.с.)
  • Год 2014
  • Пробег 177140 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 433662
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.
  • Воблер 249

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Магнитола (CD)
  • Магнитола (Кассетная)
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

BMW 5 серии

Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Ксеноновые фары
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Усилитель рулевого управления
- Центральный замок
- Обогрев сидений
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Парктроник
- Система курсовой устойчивости
- Антипробуксовочная система
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (Кассетная)
- Магнитола (CD)

id433662

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили BMW

BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5

BMW X5
2020

8 590 000 ₽

BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8

BMW M8
2019

13 290 000 ₽

BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3

BMW X3
2018

3 540 000 ₽

BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии

BMW 1 серии
2011

790 000 ₽

BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии

BMW 5 серии
2013

2 150 000 ₽

BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии

BMW 5 серии
2020

4 179 000 ₽

BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии

BMW 5 серии
2017

2 790 000 ₽

BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии

BMW 5 серии
2018

4 759 700 ₽

BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1

BMW X1
2018

2 119 000 ₽

BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии

BMW 7 серии
2019

5 890 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа