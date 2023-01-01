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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
BMW 5 серии
2019
4 299 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW 5 серии 2019

4 299 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 35 93
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BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 5 серии
  • Поколение VII (G30/G31)
  • Модификация 530e xDrive 2.0hyb AT (252 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 50704 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN P92486
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 252 л.с.
  • Воблер 62

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 5 серии

Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Мультимедиа c Apple CarPlay и Android Auto
- Навигация
- Камера заднего вида
- Диодная головная оптика
- Проекционная система показаний спидометра
- Электропривод передних сидений
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Система следования по полосе движения
- Электропривод руля Обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Датчики дождя и света
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет

idP92486

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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