BMW 5 серии

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Мультимедиа c Apple CarPlay и Android Auto

- Навигация

- Камера заднего вида

- Диодная головная оптика

- Проекционная система показаний спидометра

- Электропривод передних сидений

- Цифровая приборная панель

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Система следования по полосе движения

- Электропривод руля Обогрев руля

- Электропривод багажной двери

- Датчики дождя и света

- Раздельный климат-контроль

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Полный электропакет

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