BMW 5 серии
Преимущества
- Климат 2-зонный
- Легкосплавные диски, 19
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
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