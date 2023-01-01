BMW 5 серии

Преимущества:

- Оригинал ПТС

- 2 владельца

- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона

- Камера заднего вида

- Автодоводчики дверей

- Электропривод передних сидений с памятью водительского

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Обогрев всех сидений

- Обогрев всех сидений

- Электропривод багажной двери

- Биксеноновая головная оптика

- Датчики дождя и света

- Раздельный климат-контроль

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Полный электропакет

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