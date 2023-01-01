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BMW 5 серии
2012
1 944 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW 5 серии 2012

1 944 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 35 93
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BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии
BMW 5 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 5 серии
  • Поколение VI (F10/F11/F07)
  • Модификация 535i xDrive 3.0 AT (306 л.с.) 4WD
  • Комплектация 535i
  • Год 2012
  • Пробег 258274 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серый
  • VIN R76658
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2979 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 306 л.с.
  • Воблер 122

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 5 серии

Преимущества:

- Оригинал ПТС
- 2 владельца
- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Камера заднего вида
- Автодоводчики дверей
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев всех сидений
- Обогрев всех сидений
- Электропривод багажной двери
- Биксеноновая головная оптика
- Датчики дождя и света
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет

idR76658

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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