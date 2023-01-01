BMW 5 серии

Преимущества:

- Без регистрации в РФ

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)

- Ксеноновые фары

- Иммобилайзер

- Бортовой компьютер

- Датчик дождя

- Круиз-контроль

- Навигационная система

- Обогрев зеркал

- Центральный замок

- Усилитель рулевого управления

- Обогрев сидений

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Электропривод крышки багажника

- Количество мест (5)

- Салон (кожа)

- Цвет салона (темный)

- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)

- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)

- Регулировка руля (в 2 пл.)

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Парктроник

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

- Магнитола (CD)

- Система контроля слепых зон

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

- Магнитола (CD)

- Камера заднего вида

- Камера 360°

- Камера передняя

- Легкосплавные диски, 18

E95953