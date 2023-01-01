BMW 5 серии
Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Ксеноновые фары
- Легкосплавные диски, 18
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Омыватель фар
- Обогрев сидений
- Количество мест (5)
- Салон (комбинированный)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя (электропривод)
- Регулировка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъёмники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
301946