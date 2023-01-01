BMW 6 серии

Мы рады представить вам один из самых высокотехнологичных и роскошных автомобилей нашего автопарка - BMW 6 серии 2019 года выпуска. Это автомобиль, который сочетает в себе мощь и элегантность, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и надежность.

Превосходное заводское лакокрасочное покрытие кузова, которое сохраняет свой первоначальный блеск на протяжении всего периода эксплуатации, придаст вашему автомобилю индивидуальный стиль и неповторимый вид.

Одной из главных особенностей данного автомобиля является электропривод передних сидений, который создает оптимальные условия для максимального комфорта во время длительных поездок. Система удержания в полосе поможет вам оставаться на своей полосе движения, а круиз-контроль облегчит управление скоростью в различных условиях дорожного движения.

Камера заднего вида и передние и задние датчики парковки обеспечат максимальный уровень безопасности при парковке и маневрировании на тесных улицах городов. Электропривод багажной двери и бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, позволят вам быстро и легко получить доступ к своему автомобилю.

А чтобы вы могли убедиться в отличном состоянии данного автомобиля, мы предоставляем вам возможность заказать бесплатный отчет. Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите подробную информацию о BMW 6 серии 2019 года выпуска.

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Автомобиль ввезен из Германии 2023г

Заводское лакокрасочное покрытие кузова .

Эптс 1 владелец в России

- Электропривод передних сидений

- Удержание в полосе

- Адаптивный круиз контроль

- Камера заднего вида

- Передние и задние датчики парковки

- Электропривод багажной двери

- бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

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