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BMW 6 серии
2019
5 125 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW 6 серии 2019

5 125 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 14 000 ₽
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BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 6 серии
  • Поколение IV (G32)
  • Модификация 620d 2.0d AT (190 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 96892 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Белый
  • VIN U93756
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 6 серии

Мы рады представить вам один из самых высокотехнологичных и роскошных автомобилей нашего автопарка - BMW 6 серии 2019 года выпуска. Это автомобиль, который сочетает в себе мощь и элегантность, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и надежность.

Превосходное заводское лакокрасочное покрытие кузова, которое сохраняет свой первоначальный блеск на протяжении всего периода эксплуатации, придаст вашему автомобилю индивидуальный стиль и неповторимый вид.

Одной из главных особенностей данного автомобиля является электропривод передних сидений, который создает оптимальные условия для максимального комфорта во время длительных поездок. Система удержания в полосе поможет вам оставаться на своей полосе движения, а круиз-контроль облегчит управление скоростью в различных условиях дорожного движения.

Камера заднего вида и передние и задние датчики парковки обеспечат максимальный уровень безопасности при парковке и маневрировании на тесных улицах городов. Электропривод багажной двери и бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, позволят вам быстро и легко получить доступ к своему автомобилю.

А чтобы вы могли убедиться в отличном состоянии данного автомобиля, мы предоставляем вам возможность заказать бесплатный отчет. Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите подробную информацию о BMW 6 серии 2019 года выпуска.

Не упустите возможность стать обладателем этого уникального автомобиля! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы помочь вам в выборе лучшего автомобиля для вашего комфорта и безопасности.

Автомобиль ввезен из Германии 2023г
Заводское лакокрасочное покрытие кузова .
Эптс 1 владелец в России

- Электропривод передних сидений
- Удержание в полосе
- Адаптивный круиз контроль
- Камера заднего вида
- Передние и задние датчики парковки
- Электропривод багажной двери
- бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

idU93756

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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