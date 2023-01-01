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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
BMW 6 серии
2019
5 369 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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BMW 6 серии 2019

5 369 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 6 серии
  • Поколение IV (G32)
  • Модификация 630d xDrive 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 86037 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Белый
  • VIN K94898
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2993 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 103

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 6 серии

Уважаемые клиенты! Мы предлагаем вам купить BMW 6 серии 2019 года выпуска, приобретенный у официального дилера. Автомобиль имеет двух владельцев и находится в отличном состоянии. Кузов автомобиля имеет заводское лакокрасочное покрытие.

В автомобиле установлен раздельный климат-контроль, M-пакет, тонированные стекла, лазерные фары, иммобилайзер, бортовой компьютер, датчик дождя и света, навигационная система, круиз-контроль, обогрев зеркал, усилитель рулевого управления, центральный замок, интегральное управление (система подруливания задних колес), подогрев руля и сидений, система доступа без ключа, электропривод крышки багажника, электроскладывание зеркал, проекционный дисплей, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, передние и задние датчики парковки, мультимедийная система с функцией подключения смартфона, камера 360", пневмоподвеска, доводчики дверей и аудиосистема Harman/Kardon.

Дополнительно на автомобиль установлена бронь передней части кузова и проблемных мест и керамическое покрытие кузова.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор. Стоит отметить, что данная машина сочетает в себе стильный дизайн и высокую производительность, а также отличается надежностью и долговечностью. Так что не упустите свой шанс купить BMW 6 серии и наслаждаться ездой на этой прекрасной машине!

idK94898

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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