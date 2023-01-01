BMW 6 серии

Уважаемые клиенты! Мы предлагаем вам купить BMW 6 серии 2019 года выпуска, приобретенный у официального дилера. Автомобиль имеет двух владельцев и находится в отличном состоянии. Кузов автомобиля имеет заводское лакокрасочное покрытие.

В автомобиле установлен раздельный климат-контроль, M-пакет, тонированные стекла, лазерные фары, иммобилайзер, бортовой компьютер, датчик дождя и света, навигационная система, круиз-контроль, обогрев зеркал, усилитель рулевого управления, центральный замок, интегральное управление (система подруливания задних колес), подогрев руля и сидений, система доступа без ключа, электропривод крышки багажника, электроскладывание зеркал, проекционный дисплей, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, передние и задние датчики парковки, мультимедийная система с функцией подключения смартфона, камера 360", пневмоподвеска, доводчики дверей и аудиосистема Harman/Kardon.

Дополнительно на автомобиль установлена бронь передней части кузова и проблемных мест и керамическое покрытие кузова.

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