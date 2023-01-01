BMW 6 серии

Уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам BMW 6 серии, 2017 года выпуска! Этот автомобиль является воплощением роскоши, практичности и мощи.

Автомобиль был ввезен из Германии, что говорит о его высоком качестве. Каждая деталь и каждая функция этого автомобиля были созданы с учетом самых высоких стандартов качества.

Кожаный салон и панорамная крыша - это настоящий шик и комфорт, которые позволят Вам чувствовать себя как в первом классе при любой поездке. А премиальная аудиосистема Bowers&Wilkins позволит наслаждаться качественным звуком в автомобиле.

Автомобиль также оснащен 3-зонным климат-контролем и обогревом всех сидений, что обеспечивает Вам комфортные условия в любое время года.

Системы безопасности этого автомобиля также находятся на высоте. Камеры кругового обзора и датчики парковки помогут Вам легко и безопасно парковаться в любых условиях.

Автомобиль также имеет бесключевой доступ и запуск двигателя. Больше не нужно тратить время на поиск ключа в сумочке или кармане! Просто нажмите кнопку и автомобиль готов к поездке!

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