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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
BMW 6 серии
2017
4 990 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW 6 серии 2017

4 990 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии
BMW 6 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 6 серии
  • Поколение IV (G32)
  • Модификация 630d 3.0d AT (265 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 157862 км
  • Тип кузова Лифтбек
  • Цвет Красный
  • VIN E17114
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2993 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 265 л.с.
  • Воблер 224

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 6 серии

Уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам BMW 6 серии, 2017 года выпуска! Этот автомобиль является воплощением роскоши, практичности и мощи.

Автомобиль был ввезен из Германии, что говорит о его высоком качестве. Каждая деталь и каждая функция этого автомобиля были созданы с учетом самых высоких стандартов качества.

Кожаный салон и панорамная крыша - это настоящий шик и комфорт, которые позволят Вам чувствовать себя как в первом классе при любой поездке. А премиальная аудиосистема Bowers&Wilkins позволит наслаждаться качественным звуком в автомобиле.

Автомобиль также оснащен 3-зонным климат-контролем и обогревом всех сидений, что обеспечивает Вам комфортные условия в любое время года.

Системы безопасности этого автомобиля также находятся на высоте. Камеры кругового обзора и датчики парковки помогут Вам легко и безопасно парковаться в любых условиях.

Автомобиль также имеет бесключевой доступ и запуск двигателя. Больше не нужно тратить время на поиск ключа в сумочке или кармане! Просто нажмите кнопку и автомобиль готов к поездке!

Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы!

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Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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