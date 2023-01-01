BMW 7 серии

Уважаемые клиенты!

Мы рады предложить Вам автомобиль BMW 7 2018 года выпуска. Данный автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинал ПТС, 2 владельца.

Этот автомобиль обладает большим количеством дополнительных опций, среди которых выделяются M-пакет, мультимедиа c Apple CarPlay и Android Auto, навигация, камера заднего вида, диодная головная оптика, автодоводчики дверей, 3-зонный климат-контроль, электропривод водительского сиденья с памятью положений и многие другие.

Кроме того, Вы получите бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, обогрев всех сидений и руля, раздельный климат-контроль, систему активной помощи при парковке и множество других полезных опций.

Мы гарантируем, что этот автомобиль будет надежным спутником на дороге и прекрасным вариантом для семьи или бизнеса.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

Мы ждем Вас в нашем автосалоне и готовы ответить на все Ваши вопросы!

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