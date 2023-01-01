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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
BMW 7 серии
2018
3 289 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW 7 серии 2018

3 289 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 7 серии
  • Поколение VI (G11/G12)
  • Модификация 730i 2.0 AT (249 л.с.)
  • Комплектация 730i
  • Год 2018
  • Пробег 108263 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 194524
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 291

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 7 серии

Уважаемые клиенты!

Мы рады предложить Вам автомобиль BMW 7 2018 года выпуска. Данный автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинал ПТС, 2 владельца.

Этот автомобиль обладает большим количеством дополнительных опций, среди которых выделяются M-пакет, мультимедиа c Apple CarPlay и Android Auto, навигация, камера заднего вида, диодная головная оптика, автодоводчики дверей, 3-зонный климат-контроль, электропривод водительского сиденья с памятью положений и многие другие.

Кроме того, Вы получите бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, обогрев всех сидений и руля, раздельный климат-контроль, систему активной помощи при парковке и множество других полезных опций.

Мы гарантируем, что этот автомобиль будет надежным спутником на дороге и прекрасным вариантом для семьи или бизнеса.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

Мы ждем Вас в нашем автосалоне и готовы ответить на все Ваши вопросы!

id194524

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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