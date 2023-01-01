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BMW 7 серии
2017
7 799 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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BMW 7 серии 2017

7 799 000 ₽
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Доставка от 35 000 ₽
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BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 7 серии
  • Поколение VI (G11/G12)
  • Модификация M760Li xDrive 6.6 AT (610 л.с.) 4WD
  • Комплектация M760Li xDrive
  • Год 2017
  • Пробег 57374 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 987463
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 6592 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 610 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 7 серии

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Автомобиль приобретался у официального дилера.
Оригинальный ПТС.

Дополнительные опции:
- Carbon Core
- Аэродинамический комплект M Technic
- Аудиосистема Bowers & Wilkins High End Sound System
- Камеры кругового обзора
- Навигационная система
- Лазерные фары (BMW Laserlight)
- Четырехзонный климат-контроль
- Черный потолок
- Цифровая приборная панель
- Массаж, вентиляция и электропривод с функцией памяти всех сидений
- Доводчики дверей
- Мониторы для задних пассажиров
- Панорамная крыша с люком
- Проекционный дисплей показаний спидометра
- Система контроля слепых зон
- Электропривод и обогрев руля
- Панорамная стеклянная крыша Sky Lounge
- Подготовка Apple Carplay
- Керамическая вставка для органов управления
- BMW ключ с дисплеем
- Потолок Alcantara антрацит
- Холодильник

id987463

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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