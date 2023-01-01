BMW 7 серии
ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.
Автомобиль приобретался у официального дилера.
Оригинальный ПТС.
Дополнительные опции:
- Carbon Core
- Аэродинамический комплект M Technic
- Аудиосистема Bowers & Wilkins High End Sound System
- Камеры кругового обзора
- Навигационная система
- Лазерные фары (BMW Laserlight)
- Четырехзонный климат-контроль
- Черный потолок
- Цифровая приборная панель
- Массаж, вентиляция и электропривод с функцией памяти всех сидений
- Доводчики дверей
- Мониторы для задних пассажиров
- Панорамная крыша с люком
- Проекционный дисплей показаний спидометра
- Система контроля слепых зон
- Электропривод и обогрев руля
- Панорамная стеклянная крыша Sky Lounge
- Подготовка Apple Carplay
- Керамическая вставка для органов управления
- BMW ключ с дисплеем
- Потолок Alcantara антрацит
- Холодильник
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