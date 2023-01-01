BMW 7 серии

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ

Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Автомобиль приобретался у официального дилера.

Оригинальный ПТС.

Дополнительные опции:

- Carbon Core

- Аэродинамический комплект M Technic

- Аудиосистема Bowers & Wilkins High End Sound System

- Камеры кругового обзора

- Навигационная система

- Лазерные фары (BMW Laserlight)

- Четырехзонный климат-контроль

- Черный потолок

- Цифровая приборная панель

- Массаж, вентиляция и электропривод с функцией памяти всех сидений

- Доводчики дверей

- Мониторы для задних пассажиров

- Панорамная крыша с люком

- Проекционный дисплей показаний спидометра

- Система контроля слепых зон

- Электропривод и обогрев руля

- Панорамная стеклянная крыша Sky Lounge

- Подготовка Apple Carplay

- Керамическая вставка для органов управления

- BMW ключ с дисплеем

- Потолок Alcantara антрацит

- Холодильник

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