BMW 7 серии

Проверена по 256 пунктам.

Гарантия юридической чистоты.

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

- Продажа так же возможна с НДС

-Пакет M Sport Pro

- Цвет кузова: M Черный Карбон металлик

- Премиальная аудиосистема Harman/Kardon

- Лазерная оптика

- Навигация

- Камеры кругового обзора

- Автодоводчики дверей

- Мультимедийная система для задних пассажиров

- Панорамная крыша

- Проекционная система показаний спидометра

- 4-зонный климат-контроль

-Электропривод всех сидений с памятью положений

- Вентиляция всех сидений

- Расширенная отделка эксклюзивной кожей Nappa "Мокка"

- Декоративные планки "Узорчатый Тополь" серого цвета

- Ассистент парковки Plus

- Пневмоподвеска передней и задней осей

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Обогрев всех сидений

- Электропривод руля и обогрев руля

- Автоматический привод багажника

- BMW Live Cockpit Professional

- Интерактивный ключ BMW Display Key

- Комфортные передние сиденья

- Электрорегулируемая солнцезащитная шторка на заднем стекле

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