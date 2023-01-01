BMW 7 серии
Проверена по 256 пунктам.
Гарантия юридической чистоты.
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
- Продажа так же возможна с НДС
-Пакет M Sport Pro
- Цвет кузова: M Черный Карбон металлик
- Премиальная аудиосистема Harman/Kardon
- Лазерная оптика
- Навигация
- Камеры кругового обзора
- Автодоводчики дверей
- Мультимедийная система для задних пассажиров
- Панорамная крыша
- Проекционная система показаний спидометра
- 4-зонный климат-контроль
-Электропривод всех сидений с памятью положений
- Вентиляция всех сидений
- Расширенная отделка эксклюзивной кожей Nappa "Мокка"
- Декоративные планки "Узорчатый Тополь" серого цвета
- Ассистент парковки Plus
- Пневмоподвеска передней и задней осей
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев всех сидений
- Электропривод руля и обогрев руля
- Автоматический привод багажника
- BMW Live Cockpit Professional
- Интерактивный ключ BMW Display Key
- Комфортные передние сиденья
- Электрорегулируемая солнцезащитная шторка на заднем стекле
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