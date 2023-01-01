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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
BMW 7 серии
2022
13 330 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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BMW 7 серии 2022

13 330 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 7 серии
  • Поколение VI (G11/G12) Рестайлинг
  • Модификация 730Ld xDrive 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 7732 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN K11261
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2993 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 49

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 7 серии

Проверена по 256 пунктам.
Гарантия юридической чистоты.

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
- Продажа так же возможна с НДС
-Пакет M Sport Pro
- Цвет кузова: M Черный Карбон металлик
- Премиальная аудиосистема Harman/Kardon
- Лазерная оптика
- Навигация
- Камеры кругового обзора
- Автодоводчики дверей
- Мультимедийная система для задних пассажиров
- Панорамная крыша
- Проекционная система показаний спидометра
- 4-зонный климат-контроль
-Электропривод всех сидений с памятью положений
- Вентиляция всех сидений
- Расширенная отделка эксклюзивной кожей Nappa "Мокка"
- Декоративные планки "Узорчатый Тополь" серого цвета
- Ассистент парковки Plus
- Пневмоподвеска передней и задней осей
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев всех сидений
- Электропривод руля и обогрев руля
- Автоматический привод багажника
- BMW Live Cockpit Professional
- Интерактивный ключ BMW Display Key
- Комфортные передние сиденья
- Электрорегулируемая солнцезащитная шторка на заднем стекле

idK11261

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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