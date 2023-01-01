BMW 7 серии

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые автолюбители!

Мы рады предложить вам автомобиль BMW 7 серии 2019 года выпуска, который был ввезен из-за рубежа в 2023 году. Автомобиль имеет электронный ПТС и только одного владельца. Заводское лакокрасочное покрытие гарантирует сохранность кузова на долгие годы.

Этот автомобиль обладает высокотехнологичным оснащением, включающим в себя камеры 360, подогрев и вентиляцию всех сидений, память всех сидений, навигацию, подогрев руля, проекцию, доводчики дверей, электро регулировки второго ряда сидений и активную безопасность.

Системы безопасности включают ассистент сохранения полосы движения, адаптивный круиз контроль и множество других функций, которые обеспечивают безопасность водителя и пассажиров.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию о данном автомобиле.

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