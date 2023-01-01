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BMW 7 серии
2019
6 990 000 ₽
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BMW 7 серии 2019

6 990 000 ₽
Доставка бесплатно
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Купить онлайн
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 7 серии
  • Поколение VI (G11/G12) Рестайлинг
  • Модификация 740i 3.0 AT (340 л.с.)
  • Комплектация 740Li xDrive
  • Год 2019
  • Пробег 62472 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN E06512
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 340 л.с.
  • Воблер 153

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Программируемый предпусковой отопитель
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 7 серии

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые автолюбители!

Мы рады предложить вам автомобиль BMW 7 серии 2019 года выпуска, который был ввезен из-за рубежа в 2023 году. Автомобиль имеет электронный ПТС и только одного владельца. Заводское лакокрасочное покрытие гарантирует сохранность кузова на долгие годы.

Этот автомобиль обладает высокотехнологичным оснащением, включающим в себя камеры 360, подогрев и вентиляцию всех сидений, память всех сидений, навигацию, подогрев руля, проекцию, доводчики дверей, электро регулировки второго ряда сидений и активную безопасность.

Системы безопасности включают ассистент сохранения полосы движения, адаптивный круиз контроль и множество других функций, которые обеспечивают безопасность водителя и пассажиров.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию о данном автомобиле.

idE06512

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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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